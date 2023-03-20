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Kahramanmaraş İHH'dan Türkmenlere Destek

Kahramanmaraş İnsani Yardım Derneği, Türkmen depremzedelere yardım elini uzattı.

Kahramanmaraş İHH'dan Türkmenlere Destek

Kahramanmaraş İHH'dan Türkmenlere Destek

Kahramanmaraş İnsani Yardım Derneği, Türkmen depremzedelere yardım elini uzattı.

20 Mart 2023 Pazartesi 15:42

Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen Türkmenler için Muhsin Yazıcıoğlu parkında çadır kent oluşturuldu. Oluşturulan çadır kente çok sayıda insani Yardım malzemesi ulaştırılıyor.

Kahramanmaraş İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Erayman yaptığı açıklamada, Muhsin Yazıcıoğlu parkında kurulan çadır kentte dernek olarak hayırseverlerin göndermiş olduğu kuru gıda giyecek ve hijyen malzemelerini Türkmenlere ulaştırdıklarını ifade etti.

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu parkında Doğu Türkistanlı ve Irak Türkmenleri için kurulan Çadırkent'te Kahramanmaraş İHH İnsani Yardım Derneği Türkmen kardeşleri için seferber oldu.

Çadırkent'te yaşayan Doğu Türkistanlı ve Irak türkmenlerine her türlü gıda giyim battaniye ve hijyen malzemesi destek olarak sunuluyor.

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Kahramanmaraş İHHdan Türkmenlere Destek
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