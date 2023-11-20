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Kahramanmaraş'ın ilk kadın sanayicisi hayatını kaybetti!

Kahramanmaraş'ın sanayi sektöründeki öncülerinden Yasemin Kocabaş Hürel, 69 yaşında aramızdan ayrıldı. Yasemin Kocabaş Hürel, kentin ilk kadın sanayicisi olmasıyla tanınıyordu.

Kahramanmaraş'ın ilk kadın sanayicisi hayatını kaybetti!

Kahramanmaraş'ın ilk kadın sanayicisi hayatını kaybetti!

Kahramanmaraş'ın sanayi sektöründeki öncülerinden Yasemin Kocabaş Hürel, 69 yaşında aramızdan ayrıldı. Yasemin Kocabaş Hürel, kentin ilk kadın sanayicisi olmasıyla tanınıyordu.

20 Kasım 2023 Pazartesi 13:54

MODASAN Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Hacer Konfeksiyon Sanayi Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Kurucu Ortaklarından biri olan Yasemin Kocabaş Hürel, kariyerinde sanayi ve ticaret alanında önemli izler bıraktı. Kahramanmaraş'ın ekonomik hayatına katkı sağlayan başarılı iş kadını, 15 Kasım 2023 Çarşamba günü aramızdan ayrıldı.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'ndan Taziye Mesajı

Yasemin Kocabaş Hürel'in vefat haberi üzerine Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası bir taziye mesajı yayınladı. Oda, merhume için Allah'tan rahmet dilerken, ailesine, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Sanayideki Mirası ve Hatırası Yaşatılacak

Kahramanmaraş'ın ilk kadın sanayicisi olarak adını tarihine yazdıran Yasemin Kocabaş Hürel'in, sanayideki mirası ve hatırasının yaşatılması için iş dünyasında ve toplumda birçok kişi tarafından duyulan üzüntü ve başsağlığı dilekleri devam ediyor.

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Kahramanmaraşın Ilk Kadın Sanayicisi Hayatını Kaybetti!
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