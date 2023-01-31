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Kahramanmaraş kayak merkezi doldu taştı

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kesişim noktasında bulunan Kahramanmaraş Yedikuyular Kayak Merkezi hafta sonu yoğun ziyaretçi çekiyor.

Kahramanmaraş kayak merkezi doldu taştı

Kahramanmaraş kayak merkezi doldu taştı

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kesişim noktasında bulunan Kahramanmaraş Yedikuyular Kayak Merkezi hafta sonu yoğun ziyaretçi çekiyor.

31 Ocak 2023 Salı 09:55

Büyük bir coşkuyla açılan sezonun ilk gününde binlerce kişi kar sevinci ile kayak yapmanın sevincini bir arada yaşadı.

Kayak merkezine gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, bol oksijenli dağ havasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.

Gaziantep başta olmak üzere, Adana, Adıyaman, Hatay, Malatya, Kilis ve Mersin'den birçok kayak severi ağırlayan tesiste hafta sonları yoğunluk yaşanıyor.

Türkiye’de şehir merkezine en yakın kayak merkezlerinden olan Yedi Kuyular’da doluluk oranı yüzde 80’ lere ulaştı.

Şehir merkezine 20 kilometre mesafede yer alan kayak merkezi, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Sömestri tatili nedeniyle yoğun ilginin olduğu bölgede binlerce kişi kayak yaptı, telesiyejlere bindi.

7 kilometrelik 3 kategorili pistiyle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine hizmet veren Yedikuyular Kayak Merkezi'nde vatandaşlar tatilin keyfini doyasıya çıkarıyorlar.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR, SEHİR MERKEZİNDE SİS HAKİM

Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yoğun kar yağışı nedeniyle 235 mahalle yolu kar nedeniyle kapandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve Karayolları ekipleri, olası olumsuzlara karşı 24 saat tetikte. Kapanan yollarının açılması için ekipler, çalışmalarını sürdürürken trafik ekipleri sürücüleri daha dikkatli olması konusunda uyardı.

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Kahramanmaraş Kayak Merkezi Doldu Taştı
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