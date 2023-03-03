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Kahramanmaraş kırsalında vatandaşlar, depreme kar ve tipide yakalandı!

Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit İlçesi Soğukpınar kırsalında yaşayan vatandaşlar, depreme kar ve tipide yakalandı.

Kahramanmaraş kırsalında vatandaşlar, depreme kar ve tipide yakalandı!

Kahramanmaraş kırsalında vatandaşlar, depreme kar ve tipide yakalandı!

Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit İlçesi Soğukpınar kırsalında yaşayan vatandaşlar, depreme kar ve tipide yakalandı.

03 Mart 2023 Cuma 07:28

Merkeze 80 kilometre uzaklıktaki Soğukpınar mahallesinde 300 hane yer alıyor.

Depremde 300 hanenin 150’si yıkıldı, kalanı ise ağır hasar gördü. Deprem esnasında dağdan kopan 20 ton ağırlığındaki kaya kütlesi ise mahalle yoluna düştü.

Evler en fazla 2 katlı ve kerpiçtendi ancak depremin bilançosu çok ağır oldu. Kırsal mahallenin çok dağınık olmasından dolayı bahçelerdeki çadırlara, okul ve Kültür evine yerleştirilen afetzedeler için devlet seferber oldu.

KIRSAL MAHALLEYE HELİKOPTERLE ÇADIR VE GIDA YARDIMI YAPILDI

Geçim kaynağı hayvancılık ve tarım olan Soğukpınar mahallesine deprem gecesi yoğun kar yağdı. Evleri depremde yıkılan ve enkazdan kendi imkanlarıyla çıkabilen vatandaşlar, dışarıda kar ve tipiye yakalandılar. Cep telefonuyla Çağlayancerit karakolunu arayarak yardım istediler. Bölgeye 3 kez helikopter iniş yaparak, afetzedelere çadır ve gıda yardımı yapıldı. O dehşet anları anlatan afetzedeler, “çok zor, anlatılması güç anlar yaşadık.” Afetzedelerden Süleyman Gökburun göz yaşlarına hakim olamadı. Babasını, kız kardeşini ve yeğenini depremde kaybettiğini ancak devletin yanlarında olduklarını ve depremin yaralarını sardıklarını ifade ettiler.

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