Kahramanmaraş Müteahhitler Derneği Başkanı Mehmet Kaya, “4 kat olan yere 15 kat imar izni verildi”

Binlerce kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş depremine yönelik bir açıklama yapan Kahramanmaraş Müteahhitler Derneği Başkanı Mehmet Kaya şunları söyledi;

“Kahramanmaraş İl AFAD Müdürlüğü tarafından 2020 yılında hazırlanan ve ilgili

tüm kurumlara o tarihte gönderildiğini öğrendiğimiz İl Afet Risk Azaltma Planının

(İRAP) depremle ilgili bölümünde yer alan yazıda ;

Marmara Üniversitesi Öğretim Görevlilerinden Prof.Dr. Ali Selçuk Biricik’in

2001 yılında hazırlamış olduğu makaleye yer verilerek deprem konusu gündeme

getirilmiştir. Makalede ‘’ Bölgenin çok uzun sayılabilecek bir durgunluk dönemi

geçirmekte oluşu nedeniyle halk olası bir depremden habersizdir. Bu nedenle olası

bir depremde can ve mal kayıplarını en aza indirmek için , meskun alanlarda zemin

etütlerinin ayrıntılı olarak yapılması ve tehlikeli zonlardaki yapıların tahliyesi

zaruridir. Ayrıca yeni kurulacak köy , kasaba ve kentlerin kuruluş ve gelişme

yerlerinin seçiminde deprem etkinliği ve deprem riski mutlaka dikkate

alınmalıdır. Aktif faylardan uzak ve sağlam zeminler üzerinde betonarme ve statik

hesapları doğru olan , depreme dayanıklı binalar yapılmalıdır.” yazmaktadır.

Olası bir depreme karşı anlatılan mevcut tehlikeler dikkate alınarak risk analizi

yapılmış bu analiz için AFAD-RED analiz programı kullanılmıştır. AFAD-RED Sistemi

,Deprem Dairesi Başkanlığı ve akademik iş birliği ile geliştirilerek ,deprem sonrası

hasarla ilgili olarak oluşabilecek kargaşa ve bilgi kirliliğini en aza indirmek ve acil

müdahale ekiplerinin doğru bölgelere zaman kaybetmeden sevk edilmesine yardımcı

olmak ve olası bir depremin oluşturabileceği potansiyel kayıplara dair tahmin

sonuçları üretmek amacıyla geliştirilmiş bir sistemdir.

Geçmişte yaşanan büyük depremler , bölgedeki aktif fayın üretebileceği en

büyük deprem , fay uzunluğu ,büyüklük ilişkisi , periyodik zaman aralığı gibi veriler

kullanılarak Kahramanmaraş ilini etkileyebilecek Mw :7,5 büyüklüğünde bir deprem

olma ihtimali göz önüne alınmıştır. Buna göre hazırlanan riskli bölgeler tablo halinde

tek tek belirtilmiştir.

Burada; Bahçelievler Mahallesi ve Ebrar Sitelerinin bulunduğu 12 Şubat Stadyum

civarının (eski maraş) olası depremde tamamen etkileneceği, Tekerek Yolu Güneyi

Sümbüllü ve Ağcalı Deresinin heyelan bölgesinde olmasından dolayı çökmeler olacağı

, Doğukent Yolunun imara açılmış olması ,Kartalkaya Barajının Pazarcık ve Narlı için

tehlike arz ettiği , K.Maraş geneli ovalık kesimlerde sanayii tesisleri ,şehir hastanesi

,üniversite, enerji hatlarının tamamının etkileneceği Kahramanmaraş geneli için de

şehrin büyük kısmının etkileneceği , aktif fay zonuna çok yakın olduğu, yeraltı su

seviyesinin yüksek olmasından dolayı zemin sıvılaşmasının çok olacağı vurgulanmıştır.

Ne yazık ki raporda tespiti yapılan ve öngörülenin çok daha fazlasını 6 Şubat

2023 tarihinde ,deprem yönetmeliğinde yer alan deprem ivmesi değerinden daha

büyük kuvvette hem de 9 saat arayla 3 büyük depremi yaşayarak maalesef çok fazla

can ve mal kaybı vererek acı bir tecrübe edindik.

Daha geçmiş tarihlere gidilirse, Eski Belediye Başkanı merhum Ahmet Uncu

zamanında şehrin yeni imar planı yapım süreci başlatılmıştır.Bu işi alan Y.Mimar

Bülent Berksan tarafından 1978 yılında yapımına başlanan ve 1982 yılında

tamamlanan yeni imar planında AFAD’ın hazırladığı raporda yer alan zemin

sıvılaşmasının olduğu bölgeler ya hiç imara açılmamış ya da az katlı ve az yoğunluklu

imar hakları verilmiştir.Ne yazık ki bu tarihten itibaren bilim dışı olarak ve tamamen

maddi kaygılar düşünülerek imar planları sürekli değiştirilmiş, yeşil alanlar

azaltılmıştır.En son 2013 yılında hazırlanan Revizyon İmar Planında ise 40 yıl önce

Bülent Berksan tarafından yapılan imar planındaki çekinceler göz ardı edilerek ve

Jeoloji Mühendisleri Odasının sürekli dile getirdiği aktif fay hattı araştırması ve yeterli

zemin etüdü çalışmaları yapılmadan özellikle yer altı su seviyesinin ve zemin sıvılaşma

riskinin yüksek olduğu bölgelerde (Üniversite ve Doğukent gerisi ve ilerisi ) mevcut

imar hakkı 4 kat iken bu değiştirilerek 15 kata kadar imar izni verilmiştir.

Bu yanlışlıklar

silsilesi maalesef 6 Şubat 2023 tarihinde acı bir şekilde ortaya çıkmıştır. Yıkılmayan

birçok bina ise imar planı hatasından dolayı orta ve ağır hasar almış, milli servetimizin

yok yere heba edilmesine sebep olunmuştur.

Ayrıca, Kahramanmaraş İl AFAD Müdürlüğü tarafından 24 Ocak 2020 Elazığ

depreminden sonra hazırlanan İl İRAP planı, maalesef ilgili kurumlar tarafından

kamuoyuna açıklanmamış ve gereği yerine getirilmemiştir.6 Şubat depreminde de

görüldüğü üzere, can kaybı olan binaların tamamına yakını 1999 öncesi yapılan

binalardır. Bu çok riskli grupta yer alıpta yıkılan binalar; yapı denetimsiz, hazır beton

kullanılmadan, inşaat mahalinde zemin etüdü çalışmaları yapılmadan ve zemin etüd

raporu hazırlanmadan, Kahramanmaraş İli 2. Derece deprem bölgesi statüsünde iken

ve de 1975 Deprem Yönetmeliğine göre statik proje tasarımı yapılan binalardı. Eğer ki

2020’de İRAP planı yapıldıktan sonra son 3 yılda bile bu 1999 öncesi yapılan binalar

için şimdi İstanbul’da başlatılan çalışma gibi hızlı ve özel bir çalışma yapılsaydı (bina

genel kontrolü,beton kontrolleri ücretsiz ve sadece 1 kat malikinin talebi ile ),

apartman,site yönetimleri resmi olarak İRAP planından haberdar edilseydi

vatandaşların birçoğu binaları hakkında bilgi sahibi olurlardı ve binalardan insanların

birçoğunun tahliyesi mümkün olabilirdi. 10-15 yıldır Tekke bölgesinde kentsel

dönüşüm için uğraşılması yerine yıkılması muhtemel yerlerde Bakanlık marifetiyle bu

dönüşüm çalışmaları hızlandırılsaydı 6 Şubatta bu kadar çok fazla can kaybı da

kanaatimizce olmazdı.

Kısacası, İl İRAP Planı hazırlanmış yani bir nevi hastalığın

teşhisi (depremin etki edeceği riskli binaların olduğu bölgeler ) yapılmış fakat çok

riskli yapı grubunda yer alan binaların tespiti ve bunların tedavisi

(tahliyesi,yıkılması) için kamu tarafından bilgilendirme dahil hiçbir adım

atılmamıştır ve birçok insanımız maalesef depremde vefat etmiştir. Yüz yıllar boyu

unutulamayacak acılar yaşanmıştır.

Bundan sonra ise, SORUMLU KURUMLAR ( Valilik, Büyükşehir Belediyesi,

Onikişubat , Dulkadiroğlu , Pazarcık ,Türkoğlu , Afşin, Elbistan İlçe Belediyeleri ,

Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü , AFAD İl Müd. ) tarafından

zamanında dikkate alınmayan bu raporun tekrar gündeme getirilip ilgili Mühendislik Mimarlık Odalarının görüşleri de alınarak yeni imar planının yapılmasını istiyoruz. Bu

şekilde oluşacak ortak aklın şehrin yeniden yapılanmasında ve ayağa kalkmasında

fayda sağlayacağına inanıyoruz.”