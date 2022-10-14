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Kahramanmaraş şehidine son görev!

Van’ın Çatak ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert, memleketi Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kahramanmaraş şehidine son görev!

Kahramanmaraş şehidine son görev!

Van’ın Çatak ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert, memleketi Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

14 Ekim 2022 Cuma 17:03

Van’da düzenlenen askeri törenin ardından memleketi Kahramanmaraş’a havayoluyla getirilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert’in Türk Bayrağına sarılı naaşı, daha sonra helallik alınmak üzere baba ocağı Elbistan’a götürüldü.

Burada şehit babası Şahap ve annesi Nuran Sert ve kardeşleri, teröristleri sevindirmedi.

Ardından Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert’in cenazesi tören için Hocazade Camii’ne getirildi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert’in Hocazade Mezarlığı’na toprağa verildi.

Törene; Şehit ailesi, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Sinan Biter, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, protokol mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Son Güncelleme: 14.10.2022 18:29
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş şehidine Son Görev!
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