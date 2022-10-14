Kahramanmaraş şehidini karşıladı!

Van’da düzenlenen askeri törenin ardından memleketine uğurlanan Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert, Kahramanmaraş Havalimanı'nda karşılandı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert’in Türk Bayrağına sarılı naaşı, tören mangası tarafından helikoptere konuldu.
Karşılama törenine, Şehit ailesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, protokol mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert, bugün Elbistan Hocazade Camii’nde ikindi namazına müteakip düzenlenecek törenin ardından son yolcuğuna uğurlanacak.