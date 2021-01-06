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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesine Azerbaycan Devlet Madalyası Verildi

Azerbaycan Cumhuriyeti, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde (KSÜ) görev yapan Azerbaycanlı akademisyen Toğrul İsmayıl'ı devlet madalyası ile ödüllendirdi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesine Azerbaycan Devlet Madalyası Verildi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesine Azerbaycan Devlet Madalyası Verildi

Azerbaycan Cumhuriyeti, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde (KSÜ) görev yapan Azerbaycanlı akademisyen Toğrul İsmayıl'ı devlet madalyası ile ödüllendirdi.

06 Ocak 2021 Çarşamba 16:33
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KSÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı İsmayıl'ın, Azerbaycan hakkında objektif bilgilerin uluslararası arenada yaygınlaştırılması, ikili ve çok taraflı ilişkilerin geliştirilmesinde gösterdiği hizmetten dolayı Azerbaycan Devlet Madalyası ile ödüllendirildiği belirtildi.

Açıklamada konuyla ilgili görüşlerine yer verilen KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, üniversite olarak toplumu ilgilendiren her konuda sorumluluklarının gereğini yerine getirmeye çalıştıklarını, alanında uzman akademik personelle bilimsel etkinliklerde yer aldıklarını anlattı.

İsmayıl'ın, yerel ve ulusal medyadaki oturumlarda gerçekleştirdiği konuşma ve açıklamalarıyla toplumun bilgilendirilmesine katkı sağladığını ifade eden Can, tebrik ederek başarı temennisinde bulundu.

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