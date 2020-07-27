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Kahramanmaraş'ta 120 kilogramlık keçi alıcısını bekliyor

Kahramanmaraş'ta satışa sunulan 120 kilogramlık kurbanlık keçi, 3 bin 500 liradan alıcısını bekliyor.

Kahramanmaraş'ta 120 kilogramlık keçi alıcısını bekliyor

Kahramanmaraş'ta 120 kilogramlık keçi alıcısını bekliyor

Kahramanmaraş'ta satışa sunulan 120 kilogramlık kurbanlık keçi, 3 bin 500 liradan alıcısını bekliyor.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 09:18

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla kentte hem kurban pazarlarında hem de besicilerin özel çiftliklerinde başlayan hareketlilik sürüyor. Küçükbaş hayvanların kilogramının 25 ila 28 liradan satıldığı kentte, büyükbaş hayvanlar ise kilogramı 22 ila 25 liradan satışa sunuluyor.

Dulkadiroğlu ilçesi Dereli Mahallesi'nde yaklaşık 30 yıldır besicilik yapan Selim Tümer ise kendi yaylasında 2 yıl besleyip büyüttüğü 120 kilogram ağırlığındaki keçisini, 3 bin 500 liradan satışa çıkarttı.

Küçükbaş hayvan besicisi Tümer, AA muhabirine, şu ana kadar 40'tan fazla hayvan sattığını söyledi.

Elinde bulunan 120 kiloluk keçilerden birisinin satıldığını diğerinin ise alıcısını beklediğini belirten Tümer, "Ben hayvanlarımı yaylada besleyerek bakıyorum ve etlerine güveniyorum. Bu yüzden sabit müşterilerim olduğu için pazarda satışa gitmiyorum. Bu hayvanı da ilk gelen alır." diye konuştu.

Son Güncelleme: 27.07.2020 09:20
Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşKEÇİKurban Bayramı
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