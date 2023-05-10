Kahramanmaraş'ta 754 bin kişi oy kullanacak

Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için YSK takvimi işliyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlamento seçimi için yarışacak.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için YSK takvimi işliyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarışacak. Yurt dışında oylar 27 Nisan'dan itibaren kullanılmaya başlandı. Kahramanmaraş Meclis'e 8 milletvekili göndermekte.

Kahramanmaraş seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

YSK verilerine göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erecek. Bununla birlikte saat 18.00’e kadar basın yayın organlarından seçim sonuçlarına dair haber, sonuç tahmini ve yorum yapılması yasak. YSK'nın seçim yasağının kalkmasının ardından seçim sonuçları medyada yer alacak.

Kahramanmaraş'ta seçmen sayısının ilçelere göre dağılımı şöyle;

Afşin 53 bin 125

Andırın 25 bin 637

Çağlayancerit 16 bin 393

Ekinözü 7 bin 491

Elbistan 87 bin 671

Göksun 35 bin 39

Nurhak 8 bin 577

Pazarcık 46 bin 968

Türkoğlu 47 bin 929

Onikişubat 281 bin 829

Dulkadiroğlu 142 bin 622

Deprem nedeniyle Kahramanmaraş sınırları dışarısına çıkan seçmenlere yönelik AFAD il müdürlüğü, seçmenlerin geliş gidiş yol harcırahlarını karşılayacak.