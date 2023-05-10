Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Büyükşehir, Ortak Kullanım Alanlarında Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor
Büyükşehir, Ortak Kullanım Alanlarında Temizlik...
Büyükşehir, Sporun İyileştirici Gücüyle Miniklerin Yanında!
Büyükşehir, Sporun İyileştirici Gücüyle Miniklerin...
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde El Hijyeninin Önemine Dikkat Çekildi
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde El Hijyeninin...
Kahramanmaraş’ta Psiko-Sosyal Destek Seminerleri Devam Ediyor
Kahramanmaraş’ta Psiko-Sosyal Destek Seminerleri Devam...
Nurhak’ta Konteyner Kentte Asfalt Çalışmaları Tamamlandı
Nurhak’ta Konteyner Kentte Asfalt Çalışmaları...

Kahramanmaraş'ta 754 bin kişi oy kullanacak

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 14 Mayıs Pazar günü 754 bin seçmen, yaklaşık 150 konteyner da oy kullanacak.

Kahramanmaraş'ta 754 bin kişi oy kullanacak

Kahramanmaraş'ta 754 bin kişi oy kullanacak

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 14 Mayıs Pazar günü 754 bin seçmen, yaklaşık 150 konteyner da oy kullanacak.

10 Mayıs 2023 Çarşamba 15:51

Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için YSK takvimi işliyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlamento seçimi için yarışacak.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için YSK takvimi işliyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarışacak. Yurt dışında oylar 27 Nisan'dan itibaren kullanılmaya başlandı. Kahramanmaraş Meclis'e 8 milletvekili göndermekte.

Kahramanmaraş seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

YSK verilerine göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erecek. Bununla birlikte saat 18.00’e kadar basın yayın organlarından seçim sonuçlarına dair haber, sonuç tahmini ve yorum yapılması yasak. YSK'nın seçim yasağının kalkmasının ardından seçim sonuçları medyada yer alacak.

Kahramanmaraş'ta seçmen sayısının ilçelere göre dağılımı şöyle;

Afşin 53 bin 125

Andırın 25 bin 637

Çağlayancerit 16 bin 393

Ekinözü 7 bin 491

Elbistan 87 bin 671

Göksun 35 bin 39

Nurhak 8 bin 577

Pazarcık 46 bin 968

Türkoğlu 47 bin 929

Onikişubat 281 bin 829

Dulkadiroğlu 142 bin 622

Deprem nedeniyle Kahramanmaraş sınırları dışarısına çıkan seçmenlere yönelik AFAD il müdürlüğü, seçmenlerin geliş gidiş yol harcırahlarını karşılayacak.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraşta 754 Bin Kişi Oy Kullanacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Görgel’den Kahramanmaraş’a devasa hastane müjdesi!
Görgel’den Kahramanmaraş’a devasa hastane müjdesi!
Öztunç, “Bu Seçim Hayrettin Güngör İle Ali Öztunç Arasındadır”
Öztunç, “Bu Seçim Hayrettin Güngör İle Ali Öztunç Arasındadır”
Kahramanmaraş’taki Yazıcıoğlu Davası Ertelendi
Kahramanmaraş’taki Yazıcıoğlu Davası Ertelendi
Kahramanmaraş’ta yeni halı saha gençlerin hizmetine sunuldu
Kahramanmaraş’ta yeni halı saha gençlerin hizmetine sunuldu
İrfan Karatutlu, ‘Kahramanmaraş’ta sporda tesisleşmeyi yüzde 100’e çıkartacağız’
İrfan Karatutlu, ‘Kahramanmaraş’ta sporda tesisleşmeyi yüzde 100’e çıkartacağız’

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber