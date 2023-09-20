Kahramanmaraş'ta çok sayıda mahallede su kesintisi yapılacak!

Kahramanmaraş’ta 4 saatlik 14 mahallede içme suyu kesintisi olacak. Bugün, 13.30-17.30 saatleri arasında 14 mahallede içme suyu kesintisi yaşanacaktır.

ETKİLENECEK MAHALLELER

Serintepe

Necip Fazıl

Mercimektepe

Ertuğrul Gazi

Akif İnan

Yunus Emre

Fatihler

Karamanlı

Dumlupınar

Mağralı

Yörükselim

Abdulhamithan

Yusufar

Mevlana

KASKİ'den yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş genelinde içme suyu altyapısıyla ilgili çalışmaların devam ettiği bir dönemde, bu kesinti vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını etkileyebilir. Bu nedenle, mağduriyet yaşanmaması için önlemlerinizi almanız önemlidir. KASKİ olarak geçici kesinti nedeniyle oluşabilecek herhangi bir rahatsızlık veya sıkıntı için özür dileriz. Sorunun en kısa sürede çözüme kavuşturulması için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Sağlıklı ve kesintisiz su temini için anlayışınızı ve sabrınızı bekliyoruz. Teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.