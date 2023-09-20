Kahramanmaraş'ta çok sayıda mahallede su kesintisi yapılacak!

Kahramanmaraş’ta 4 saatlik 14 mahallede içme suyu kesintisi olacak. Bugün, 13.30-17.30 saatleri arasında 14 mahallede içme suyu kesintisi yaşanacaktır.
ETKİLENECEK MAHALLELER
Serintepe
Necip Fazıl
Mercimektepe
Ertuğrul Gazi
Akif İnan
Yunus Emre
Fatihler
Karamanlı
Dumlupınar
Mağralı
Yörükselim
Abdulhamithan
Yusufar
Mevlana
KASKİ'den yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş genelinde içme suyu altyapısıyla ilgili çalışmaların devam ettiği bir dönemde, bu kesinti vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını etkileyebilir. Bu nedenle, mağduriyet yaşanmaması için önlemlerinizi almanız önemlidir. KASKİ olarak geçici kesinti nedeniyle oluşabilecek herhangi bir rahatsızlık veya sıkıntı için özür dileriz. Sorunun en kısa sürede çözüme kavuşturulması için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
Sağlıklı ve kesintisiz su temini için anlayışınızı ve sabrınızı bekliyoruz. Teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.