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Kahramanmaraş'ta deprem!

Kahramanmaraş'ta saat 10.05'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta deprem!

Kahramanmaraş'ta deprem!

Kahramanmaraş'ta saat 10.05'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

20 Ağustos 2023 Pazar 15:16

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 22,17 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kahramanmaraş valiliği ve AFAD ile yaptığımız görüşmede başta Göksun olmak üzere il genelinde herhangi bir sıkıntının ve şu an itibarıyla kendilerine gelen olumsuz bir ihbarın olmadığını ifade etti.

6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerden yaklaşık 1 yıl önce Doğu Anadolu Fay Hattı'nın 5 parçasından biri olan Gölbaşı-Türkoğlu segmenti 509 yıldır enerji biriktirdi. Her an segmentin kırılabileceği ve kırıldığı zaman da 7 civarında bir deprem oluşturabileceğini düşünüyorum” diyen ve söyledikleri birebir gerçekleşen Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Alican Kop’la da yaptığımız görüşmede, bugün saat 10.05 sularında 4.2 büyüklüğünde meydana gelen artçı deprem konusunda, bu ve 6 Şubat sonrasından beri meydana gelen binlerce artçı deprem, 6 Şubat tarihinde meydana gelen Asrin felaketi olan depremin artçılarıdır ve en az 1 yıl daha sürebilir ifadelerine yer verdi. Ali Can Kop göksun'u sürekli artçı depremlerle vuran bu fayların, Göksun Çardak segmentinin doğudan batıya doğru ilerlerken artçı depremler oluşturduğunu ve bunların normal olduğunu, zira Doğu Anadolu fay hattı üzerinde yer alan Kahramanmaraş'taki enerjinin 6 Şubat'ta kırıldığını ve bundan sonrasında en azından Kahramanmaraş için büyük bir deprem beklemediklerini ifade ediyorlar.

Toparlayacak olursak, akıl Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bugün saat 10.05'te meydana gelen ve büyüklüğü 4.2 olan deprem artçı bir deprem olup resmi kaynaklardan aldığımız bilgilere göre herhangi bir sıkıntı yoktur.

6 Şubattan beri deprem bölgesinin tamamın da 40 bin 52, Kahramanmaraş'ta ise 16 bin 30 artçı deprem meydana geldi. Bugünkü 4.2 bu artçılardan birisi.

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