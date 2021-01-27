Kahramanmaraş'ta vatandaşa reklam işkencesi

Kahramanmaraş'ta, Döngele Bölgesinde bulunan Gold Termal, vatandaşları reklam adı altında taciz ediyor. Günün her saati insanları telefonla arayan firma telefon bombardımanıyla vatandaşa 'yeter' dedirtti.

Vatandaşların reklam içerikli telefon görüşmelerini reddetmesine rağmen gün içinde art ardına çağrılarını sürdüren firma vatandaşlar için çok büyük rahatsızlığa neden oluyor.

arda atılan mesajlarla şirketler, vatandaşa onay karşılığında iPhone, tablet, bilgisayar çekilişine katılma fırsatı sunuluyor. Buna ek olarak SMS gönderen firmalar ellerinde bulunan stoğu eritmek için de vatandaşı mesaj bombardımanına tutuyor.

Cep telefonunuzdan sizi arayıp reklam propagandası yapan ya da mesaj atanları Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na şikayet edebilirsiniz. Bunun için tiss.gtb.gov.tr adresine girmeniz gerekiyor.

Yasalara rağmen birçok firmanın izinsiz SMS attığını, izin alınmadan aramaya veya e-posta göndermeye devam ettiğini görüyoruz. Oysa bunun 75 bin liraya kadar para cezası var. Bakanlık bu firmaları şikayet etmek için İnternet üzerinden bir şikayet sistemi kurdu. Kurulan sistem üzerinde cep telefonunuza gelen izinsiz SMS veya izinsiz aramaları şikayet edebiliyorsunuz.

İzinsiz SMS, arama veya E-Posyayı nasıl şikayet edeceğim?

Çok basit! Ticari Elektronik İleti Şikayet Sistemine (tiss.gtb.gov.tr) girdiğiniz zaman küçük bir ekran sizi karşılıyor. Bu ekrana E-Devlet şifresi veya TC Kimlik numaranızı, doğum yılınızı ve cep telefonu numaranızı giriyorsunuz.

Giriş butonuna bastığınız zaman cep telefonunuza bir onay kodu geliyor. Bu kodu sisteme giriyoruz ve şikayet ekranı açılıyor.