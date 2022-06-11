Kahramanmaraş, Tarihi Kentler Birliği Toplantısı’na Ev Sahipliği Yaptı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Tarihî Kenter Birliği Meclis Olağan 1. Toplantısı'na ev sahipliği yaptı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Hayrettin Güngör başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya birlik üyesi belediye başkanları, meclis üyeleri ve ÇEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantıda Tarihi Kentler Birliği encümen ve komisyon üyelerinin seçimi yapıldı. Toplantıda birliğin 2021 mali yılı bütçe kesin hesabı ve faaliyet raporu da görüşülerek oy birliğiyle karara bağlandı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Hayrettin Güngör, “Öncelikle Tarihi Kentler Birliği’mizin Olağan Meclis Toplantısı dolayısıyla şehrimize gelen tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Misafirlerimizi Kahraman şehrimizde ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti de ifade etmek istiyorum. Toplantımızın şehirlerimiz ve birliğimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Özverili Bir Şekilde Çalışmaya Devam Edeceğiz

Toplantıda şehirde devam eden ve planlanan yatırımlar ile ilgili bir sunum yapan Başkan Hayrettin Güngör, “Göreve geldiğimizde paydaşlarımızla istişareler yaparak şehrimizin eksiklerini tespit ettik ve bu doğrultuda bir plan hazırladık. Hazırladığımız plan doğrultusunda yatırımlarımızı bir bir gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki süreçte de özverili bir şekilde çalışarak Kahraman şehrimizi geliştirmeye ve güzelleştirmeye gayret göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Şiir ve Edebiyatın Başkenti

Kahramanmaraş’ın şiir ve edebiyat alanında çok büyük potansiyele sahip olduğunun altını çizen Başkan Hayrettin Güngör, “Her zaman ifade ettiğimiz gibi Kahramanmaraş’ımız birçok şeyin olduğu gibi şiir ve edebiyatın da başkenti. Şehrimizin bu değerlerini ulusal ve uluslararası arenada daha tanınır hale getirmek için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bu noktada iki yıldır ‘Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’ etkinliği düzenliyoruz. Gerçekten etkinliğimiz büyük ilgi gördü. İnşallah devamını da getireceğiz. Yine şehrimizin şiir ve edebiyat alanındaki potansiyelini uluslararası alanda tescil ettirmek için geçtiğimiz yıl UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına başvuru yaptık. Başvuru sürecinde çok ciddi çalışmalar da yaptık ancak yedek listeye alındık. İnşallah çalışmalarımız devam edecek. Kahraman şehrimizi UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına şiir ve edebiyat alanında dâhil ederek bu potansiyelimizi tescil ettirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kadim Şehirler

Başkan Hayrettin Güngör, toplantıda yaptığı konuşmada, “Mimari dediğimiz şey, bina inşa kültüründe insan ihtiyaçlarını gözetirken, aynı zamanda estetiği de inşa eden bir disiplindir. Bir şehre dışardan geldiğinizde, evlerin içini göremezsiniz. Binaların dışı, size şehir hakkında bilgi verir. Kullanılan malzeme ve malzemeye verilen şekil, şehirde yaşayan insanların bilgi ve görgüleri hakkında, size ön bilgiler verir. Estetik, ekonomi ve ergonominin birlikte gözetilerek inşa edildiği binalar her daim ufkumuzu açmaktadır. Kadim şehirlerimizde mimari estetik uygulamalar atalarımızla bağımızı yeniden kurmamızı sağlar. Onlar bedenlerini teslim etmişlerdir. Ama bıraktıkları ruh bizlere emanet olarak hala eski şehirlerin içinde yaşamaktadır” ifadelerine yer verdi.

Eski Şehirlerimizi Hep Birlikte İhya Etmeliyiz

Başkan Hayrettin Güngör, “Eski şehirlerimiz nasıl ihya olunur? Sadece binaların yapım malzemelerini yenileyerek, eski şehirlerimizi ihya etmiş olur muyuz? Eski şehirlerimizde sadece binaları tek tek restore ederek bunu başaramayız. Eski şehirlerimizi, şehirlerimizin ruhunu, bugünkü ihtiyaçları gözeten yaşam üniteleri olarak yeniden organize edebildiğimizde yaşatabiliriz. Eski şehirlerimize hayat vermenin yollarının birisi turizm odaklı bir dönüşüme girmektir. Ancak salt turizm odaklı dönüşümler, şehirlerimizi yaşayan müzelere dönüştürmekte; müze şehirler ise zamanla ruhunu kaybetmektedirler. Bu nedenle turizmi esas alan, ama kadim şehirlerimizi esnaf, sanatkâr, aydın ve gençlerin yaşam alanı olarak düşünebileceğimiz renovasyon modelleri ile ihya etmeliyiz” dedi.

Şehirleri Geleceğe Taşımak

Başkan Hayrettin Güngör, konuşmasını, “Tarihi Kentler Birliği Başkanı olarak ülkemizde eski şehirlerimizin restorasyonunda çok yol alınması ve güzel örneklerin ortaya çıkması beni memnun ediyor. Ama daha yapacak çok işimiz var. Türkiye şehirlerinin alt yapı ve fen işleri sorunları, geçtiğimiz 20 yılda büyük oranda çözüldü. Şimdi sıra kadim şehirlerimize hayatı taşıyarak onları da geleceğe taşımaya geldi. Bu konuda ortak bir ruh ve eylem planı oluşturarak başarıya ulaşacağımızı düşünüyorum” ifadeleriyle noktaladı.

Kahramanmaraş’a Sanat ve Edebiyat Müzesi Ödülü

Tarihi Kentler Birliği Meclis Olağan 1. Toplantısı’nda ‘Müze Özendirme Yarışması Ödülleri’ de sahipleriyle buluştu. Jüri Özel Ödülleri, El Sanatları ve Zanaat Müzesi, Sanat ve Edebiyat Müzeleri, Yaşam Kültürü Müzeleri, Kent Kültürü Müzeleri, Milli Mücadele Müzesi ve Doğa Tarihi Müzesi kategorilerinin bulunduğu ödül töreninde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne Sanat ve Edebiyat alanında ödül verildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi adına ödülü alan Başkan Güngör, “Şiir ve edebiyatın başkenti olan şehrimize böyle bir ödülün layık görülmesi bizleri son derece mutlu etti. Şehrim adına bu ödülü almaktan dolayı gurur duyuyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.