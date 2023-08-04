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Kahramanmaraş Ülkü Ocakları aşure dağıttı!

Kahramanmaraş Ülkü Ocakları İl Başkanlığı yüzlerce vatandaşa aşure ikramında bulundu.

Kahramanmaraş Ülkü Ocakları aşure dağıttı!

Kahramanmaraş Ülkü Ocakları aşure dağıttı!

Kahramanmaraş Ülkü Ocakları İl Başkanlığı yüzlerce vatandaşa aşure ikramında bulundu.

04 Ağustos 2023 Cuma 10:11

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi karşısında kurulan alanda dağıtılan aşurelere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Aşure haftasının birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışmanın simgesi olduğunu vurgulayan Başkan Dursun Nar, “6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Aziz Şehitlerimizi unutmamaktır. Şehitlerin Serçeşmesi, Enbiyanın Bağrı Başı, Evliyanın Gözü Yaşı, Hasan ile Hüseyin’dir. “Bu ay ikram edilecek aşurelerin birlik ve beraberliğimizin yaralarımızı hep birlikte sarması vesile olması en büyük arzumuzdur. İnsanlarımıza hizmet etmek, daima güler yüzle onlara hitap etmek, onları mutlu kılma asıl maksadımız ve hedefimiz. Amaç; birlik, beraberlik ve hoş bir ortam yaratmak. Muharrem Ayı, kutsal aylarımızdan bir tanesi. Bir kısım vatandaşımız bu ayı, oruç tutarak geçiriyor, Allah ibadetlerini kabul etsin.Tüm İslam alemi ve ülkemizin bu zor günlerden kurtulmasını ve dar tünelden çıkıp selamete ulaşmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. 6 Şubat Depreminde Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan Rahmet kederli ailelerine Başsağlığı diler.Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi.

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Kahramanmaraş Ülkü Ocakları Aşure Dağıttı!
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