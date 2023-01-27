Kahramanmaraş Vali Yardımcısı 1. Sınıf mülki idare amiri oldu

İçişleri Bakanlığı, 2023 yılı “Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilme Çalışmalarında İncelenecek Mülki İdare Amirleri” listesinde 38 mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltti. Birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmesine ilişkin karar Resmi Gazetede yayımlandı. Söz konusu kararla birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilen isimler arasında Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu yer aldı.
Vali Yardımcısı Gençoğlu, 30 Kasım 2016 tarihinden itibaren birinci sınıf mülki idare amiri olurken, Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar’da birince sınıf mülki amirliğe yükseldi.