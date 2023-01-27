Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Büyükşehir Büğlek Caddesi’ni Sıcak Asfaltla Yeniliyor
Büyükşehir Büğlek Caddesi’ni Sıcak Asfaltla...
Onikişubat NF 2.Lig'in Kapısını Araladı
Onikişubat NF 2.Lig'in Kapısını Araladı
Müşterek Dergisi’nin Yeni Sayısı yayınlandı!
Müşterek Dergisi’nin Yeni Sayısı yayınlandı!
Başkan Aydın’dan KİÜ’ye“Hayırlı Olsun” Ziyareti
Başkan Aydın’dan KİÜ’ye“Hayırlı Olsun” Ziyareti
Büyükşehir’in Türk Halk Müziği ve Çocuk Korosuna Başvurular Sürüyor!
Büyükşehir’in Türk Halk Müziği ve...

Kahramanmaraş Vali Yardımcısı 1. Sınıf mülki idare amiri oldu

Resmi Gazetede yayınlanan kararnameyle, Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildiğine yer verildi.

Kahramanmaraş Vali Yardımcısı 1. Sınıf mülki idare amiri oldu

Kahramanmaraş Vali Yardımcısı 1. Sınıf mülki idare amiri oldu

Resmi Gazetede yayınlanan kararnameyle, Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildiğine yer verildi.

27 Ocak 2023 Cuma 13:50

İçişleri Bakanlığı, 2023 yılı “Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilme Çalışmalarında İncelenecek Mülki İdare Amirleri” listesinde 38 mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltti. Birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmesine ilişkin karar Resmi Gazetede yayımlandı. Söz konusu kararla birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilen isimler arasında Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu yer aldı.

Vali Yardımcısı Gençoğlu, 30 Kasım 2016 tarihinden itibaren birinci sınıf mülki idare amiri olurken, Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar’da birince sınıf mülki amirliğe yükseldi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öztunç, Dulkadiroğlu’nda dört köyün sınırlarının değiştirilmesinine tepki gösterdi!
Öztunç, Dulkadiroğlu’nda dört köyün sınırlarının değiştirilmesinine tepki gösterdi!
Büyükşehir Büğlek Caddesi’ni Sıcak Asfaltla Yeniliyor
Büyükşehir Büğlek Caddesi’ni Sıcak Asfaltla Yeniliyor
Başkan Güngör: “Türkoğlu’na 150 milyon tl’lik yatırım yaptık”
Başkan Güngör: “Türkoğlu’na 150 milyon tl’lik yatırım yaptık”
Regaip Kandili Kahramanmaraş'ta dualarla idrak edildi!
Regaip Kandili Kahramanmaraş'ta dualarla idrak edildi!
Fırat Görgel’den Regaip Kandili mesajı!
Fırat Görgel’den Regaip Kandili mesajı!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber