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Kahramanmaraş’a “çarşı kent” kurulacak!

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, depremlerin ardından ağır hasar gören Kahramanmaraş’a “Çarşı kent” yapacak.

Kahramanmaraş’a “çarşı kent” kurulacak!

Kahramanmaraş’a “çarşı kent” kurulacak!

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, depremlerin ardından ağır hasar gören Kahramanmaraş’a “Çarşı kent” yapacak.

01 Mart 2023 Çarşamba 14:19

Depremlerin ardından yaraları sarmak için çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, Kahramanramaraş’ta ticari hayatı normale döndürmeye yönelik önemli bir adım attı.

Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezde yer alan Kültür Parkı’na her biri 30 metrekareden oluşan 50 konteyner’ın yer alacağı Çarşı kent kuracak.

Alanda inceleme yapan teknik ekipler, projeyi tamamladıktan sonra ilk kazmayı vuracak.

Çalışmayı kısa sürede bitirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Çarşı kenti depremden etkilenen vatandaşların hizmetine sunacak.

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Kahramanmaraş’a “çarşı Kent” Kurulacak!
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