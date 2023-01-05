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Kahramanmaraş’a dev heykel!

En az 50 ülkenin katılımıyla Onikişubat Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Uluslararası EXPO 2023, içerisine eklenen projelerle gelecek yıllar için muhteşem bir cazibe merkezi olurken, sembol niteliğindeki bir projede daha sona gelindi. ‘Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık’ ana teması çerçevesinde tasarlanan Toprak Ana ve Anadolu Köylüsü Sanatsal Temalı Kinetik Heykel, devasa büyüklüğüyle kentin yeni simgesi olacak.

Kahramanmaraş’a dev heykel!

Kahramanmaraş’a dev heykel!

En az 50 ülkenin katılımıyla Onikişubat Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Uluslararası EXPO 2023, içerisine eklenen projelerle gelecek yıllar için muhteşem bir cazibe merkezi olurken, sembol niteliğindeki bir projede daha sona gelindi. ‘Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık’ ana teması çerçevesinde tasarlanan Toprak Ana ve Anadolu Köylüsü Sanatsal Temalı Kinetik Heykel, devasa büyüklüğüyle kentin yeni simgesi olacak.

05 Ocak 2023 Perşembe 17:32

Onikişubat Belediyesi ev sahipliğinde doğa ve çevre konusunda dünyada gelinen son noktanın sergileneceği uluslararasıEXPO 2023 için geri sayım sürerken, kent halkının heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Proje alanında hummalı çalışmalar gerçekleştiren Başkan Hanefi Mahçiçek öncülüğündeki EXPO 2023 ekibi, her geçen gün bir projeyi bitirip yenisinin başlangıcını yapıyor. EXPO 2023 ile birlikte kentin geleceğine özellikle turizm anlamında büyük katkı sağlayacak projelere bir yenisi daha eklendi.

‘Topraktan geldik, toprağa gideceğiz’ vurgusuyla dikkat çeken tasarım

İnsanın topraktan yaratılışının ve ölümle birlikte toprağa defnedilmesinin yanı sıra Türk dünyasının önemli yazarlarından olan Cengiz Aytmatov’un, ‘Toprak Ana’ kitabındaki; ‘İnsandan doğaya, doğadan insana’ aktarımının en güçlü ve en büyüleyici sanatsal tasarımıEXPO 2023 Sergi Alanı’na inşa ediliyor.

EXPO 2023’ün, ‘Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık’ ile‘Sadeliğin Bilgeliği’ temaları kapsamında yeşilin önemine vurgu yapması, doğal yaşam döngüsünü simgelemesi, toprak ve doğal tarım konularına dikkat çekmesi adına Türkiye’de bir ilk olacak Toprak Ana ve Anadolu Köylüsü Temalı Kinetik Heykel, geleceğe önemli bir miras olacak.

Dev tasarım, 25 metre yüksekliğinde ve 23 metre genişliğinde

Sanatçılar tarafından EXPO 2023’e özel olarak tasarlanan ve 25 metre yükseklik ile 23 metre genişliğe sahip olan dev tasarım, güvenlik alanıyla birlikte 400 metrekarelik alanda ziyaretçileriyle buluşacak.

Toprağın doğal yollarla işlenmesini kinetik olarak anlatan çalışma aynı zamanda doğaya dönüş, organik tarım ve köylü Türk insanının toprakla olan ilişkisini, Anadolu Köylüsü illüstrasyon üzerinden görücülerine buluşturacak. İhtişamlı ‘Toprak Ana’ figürü, çevresinde dönerek hareket eden kollarıyla toprağa ‘tohum’ serpecek.

Anıtla birlikte, EXPO 2023’ün 6,5 aylık açılış sürecinde kente gelmesi tahmin edilen 50’den fazla ülkeden 2 milyon yerli ve yabancı turiste Türk ve Anadolu insanının yaşamının aktarılması hedefleniyor.

Kinetik Toprak Ana Anıt Projesi’nde çalışmalar son aşamaya gelirken, tam olarak bitmemiş hali bile görenleri adeta büyülüyor.

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Kahramanmaraş’a Dev Heykel!
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