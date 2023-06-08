Kahramanmaraşlı şairler vefat yıl dönümlerinde anıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraşlı şairler Cahit Zarifoğlu, Abdurrahim Karakoç ve Mevlâna İdris Zengin’in vefatlarının yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programına katıldı. Şair, yazar ve edebiyatseverlerin katılımıyla Köker Konağı’nda gerçekleştirilen anma programında; Zarifoğlu, Karakoç ve Zengin’in hayatlarından kesitler sunuldu, şiirleri okundu ve dualar edildi. Ayrıca programda, Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan Dolunay Dergisi Tıpkıbasımı’nın da tanıtımı gerçekleştirildi.

Şiir ve Edebiyatın Başkenti

Kahramanmaraş’ın çok değerli şair, yazar ve fikir insanı yetiştirdiğini belirten Başkan Güngör, “Kahramanmaraş, söyleyecek sözü olan bir şehir. Çok değerli fikir insanları, şairler, yazarlar, halk ozanları yetiştirmiştir. Haklı olarak da şiir ve edebiyatın başkenti olma unvanını kazanmıştır. 3 değerli fikir insanımız; Cahit Zarifoğlu, Abdurrahim Karakoç ve Mevlâna İdris Zengin’in de bugün vefatının yıl dönümü. Şehrimizin ve edebiyat dünyasının 3 kıymetli ismini ebediyete irtihallerinin yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak Kahramanmaraşlı şair, yazar ve fikir insanlarımızın isimlerini yaşatmaya gayret ediyoruz” diye konuştu.

UNESCO Yolculuğumuz Sürüyor

Kahramanmaraş’ın şiir ve edebiyat alanındaki potansiyelini uluslararası arenada tanınır hale getirmek için UNESCO sürecinin devam ettiğini vurgulayan Güngör, “Şehrimizin şiir ve edebiyat alanındaki potansiyelini ulusal ve uluslararası arenada tanıtmak için ciddi bir çalışma yürütüyoruz. İnşallah bu sene UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dâhil olup bu değerimizi tescillemek istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak Yitiksöz, Evelahir, Müşterek ve Berdücesi adında 4 sürekli dergi çıkarıyoruz. Çok değerli bir yazar kadromuz ve ekibimiz var. Bugün ayrıca; Bahaeddin Karakoç ve arkadaşları tarafından 1986-2000 yılları arasında 39 sayı olarak yayımlanan Dolunay Dergisi Tıpkıbasımı’nın tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Programda emeği geçen herkese teşekkür ediyor; Cahit Zarifoğlu, Abdurrahim Karakoç ve Mevlâna İdris’i vefatlarının yıl dönümünde rahmetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.