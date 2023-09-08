Kahramanmaraşlı sanayici sigorta şirketlerinden dertli!

Asrın felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta sanayiciler Türkiye’nin çeşitli bölgelerine göç eden personellerini toplayıp tekrar üretime geçerek yaralarını sarmaya çalışırken, yıllardır prim ödedikleri Anadolu Sigorta, Arsan Tekstilin zararını karşılamadı.

Şirketten Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, “Arsan Dokuma Boya San. Ve Tic. A.Ş..'nin aldığı 21.08.2023 tarihli yönetim kurulu kararıyla ilgili 21.08.2023 tarihli KAP açıklamamızla ilişkili olması dolayısıyla aşağıdaki açıklamanın kamu ile paylaşılmasına karar verilmiştir. 0480884112 Poliçe nolu arıtma tesisimiz ve 0484507812 ve 0480903712 poliçenolu iplik boya tesisimizle alakalı 6 şubat 2023 depreminden bu yana 7 ay geçmesine rağmen hiçbir ödeme yapmayan Anadolu Sigorta A.Ş. şirketine karşı 2023/35 D.iş dosya nolu ve 2023/37 D. İş dosya nolu tedbir taleplerimiz Kahramanmaraş 6. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından haklı bulunmuş ve poliçe bedellerinin yüzde % 50'si nispetinde Anadolu Sigorta A.Ş. banka hesaplarına ve tüm taşınır ve taşınmaz mallarına ve üçüncü şahıslardan olan hak ve alacaklarına ihtiyaten haciz konmasına karar verilmiştir. Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş.” denildi.

BU FABRİKALAR NASIL AYAĞA KALKACAK

6 Şubat depreminin hemen ardından tüm Türkiye 11 deprem bölgesi için seferber olurken, Anadolu sigorta ise depremzede şirket Arsan Tekstili mağdur etti. Türkiye’nin en büyük tekstil şirketlerinden biri olarak Kahramanmaraş’ın ilk iplik üretimini bünyesinde barındıran Arsan Tekstil Türkiye’nin hazır giyim sektörüne hammadde sağlayan, yurt dışındaki önemli markalara ihracat yapan firma olarak dikkat çekiyordu. Depremde yıkılan tesislerinin yeniden üretime geçmesi için uğraş veren firma, Anadolu Sigortanın yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle faaliyete geçemiyor.

KAHRAMANMARAŞ SANAYİCİSİNİN SESİNE KİM KULAK VERECEK

Şirket, şubat ayında da KAP yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle üretim tesislerinde meydana gelen hasarın tespiti için sigorta şirketinin ekspertiz ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini açıklamıştı. Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, 'Üretim tesislerimizin toplam sigorta teminat tutarı (Bina, makine ve teçhizat, emtia, demirbaş vs.) 1 milyar 30 milyon 177 bin 150 liradır. Poliçelerimiz, yıllık yüzde 60 enflasyona endekslidir. Şirketimizin ayrıca kar kaybı sigorta poliçesi mevcuttur. Depremden dolayı üretim tesislerimizde meydana gelen hasarın tespiti için Sigorta şirketinin ekspertiz ve hasar tespit çalışmaları devam etmektedir.' ifadelerine yer verildi.

ANADOLU SİGORTANIN MALLARINA HACİZ KONULDU

Kahramanmaraş’ta binlerce kişiye iş istihdamı sağlayan Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş., depremin üzerinden yedi ay geçmesine rağmen zararını karşılamayan Anadolu Sigorta A.Ş.’nin banka hesaplarına, tüm taşınır ve taşınmaz mallarına ve üçüncü şahıslardan hak ve alacaklarına ihtiyaten haciz kararı aldırdı.