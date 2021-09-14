Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş Onikişubat ‘NF’ adını 3. Lige yazdırdı
Kahramanmaraş Onikişubat ‘NF’ adını 3....
Kahramanmaraş’ta başarılı öğrenciler ödüllendirildi
Kahramanmaraş’ta başarılı öğrenciler ödüllendirildi
Pazarcık’ta Ulaşım Büyükşehir’le Kolaylaşıyor
Pazarcık’ta Ulaşım Büyükşehir’le Kolaylaşıyor
Türkoğlu’nda Coşkulu Etkinlik
Türkoğlu’nda Coşkulu Etkinlik
Konukoğlu, ‘Dijital çağa uyum sürecinde teknoloji, ar-ge ve inovasyon yatırımlarına odaklandık’
Konukoğlu, ‘Dijital çağa uyum sürecinde...

Kahramanmaraşlılar Festivaline Dondurma Şov Damga Vurdu

Kayseri’de Kahramanmaraşlılar Festivali Kültür ve Sanat Etkinliğinde, Kervan Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, dondurma şovuyla güne damga vurdu.

Kahramanmaraşlılar Festivaline Dondurma Şov Damga Vurdu

Kahramanmaraşlılar Festivaline Dondurma Şov Damga Vurdu

Kayseri’de Kahramanmaraşlılar Festivali Kültür ve Sanat Etkinliğinde, Kervan Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, dondurma şovuyla güne damga vurdu.

14 Eylül 2021 Salı 15:09
banner459

Kayseri Kahramanmaraşlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Topal’ın ev sahipliğinde, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Av. Veli Böke’nin organizesinde festival coşkusunda etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe, AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Milletvekilleri İmran Kılıç, Habibe Öçal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile çok sayıda Kahramanmaraşlı katıldı.

Dondurmanın başkenti Kahramanmaraş’tan Kervan-Alpedo Lezzetler Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu’nun hazırladığı dondurmayı ise, Mehmet Özhaseki kesti.

Lezzet festivaline katılan Kayseri’de yaşayan Kahramanmaraşlı ailenin çocukları ise, ikram edilen dondurmadan alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yamaç Paraşütçüleri Göksun’da Buluşacak
Yamaç Paraşütçüleri Göksun’da Buluşacak
Kuzey Çevre Yolu Karayollarına Devrediliyor
Kuzey Çevre Yolu Karayollarına Devrediliyor
Kahramanmaraş’ta 40 Bin Öğrenciye Sınavlara Hazırlık Desteği
Kahramanmaraş’ta 40 Bin Öğrenciye Sınavlara Hazırlık Desteği
Türk Sağlık-Sen’den KSÜ açıklaması!
Türk Sağlık-Sen’den KSÜ açıklaması!
Edelerden ‘Aşı’ Çağrısı
Edelerden ‘Aşı’ Çağrısı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber