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Kahramanmaraş’ta 10 kaymakam değişti!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kahramanmaraş’ta 10 ilçe kaymakamlığına yeni isİmler atandı.

Kahramanmaraş’ta 10 kaymakam değişti!

Kahramanmaraş’ta 10 kaymakam değişti!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kahramanmaraş’ta 10 ilçe kaymakamlığına yeni isİmler atandı.

24 Ağustos 2023 Perşembe 11:15

Türkiye genelinde 491 mülki idare amirinin görev yeri değişti.

Kahramanmaraş Kaymakmlıklarına yapılan yeni atamaya göre,

Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli’nin yerine Salih Çiğdem, Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar yerine Mehmet Naim Akgül, Pazarcık Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı’nın yerine Muhammet Kaya, Nurhak Kaymakamı Mesut Ateş’in yerine Oray Güven, Göksun Kaymakamı Mustafa Caner Culukar’nın yerine Ömer Faruk Duman, Türkoğlu Kaymakamı Burak Keser’in yerine Mustafa Nevzat Mercan, Elbistan Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural’ın yerine Yunus Ataman, Çağlayancerit Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı’nın yerine Adnan Doğan, Andırın Kaymakamlığına Duran Orhan Ayaz ve Ekinözü Kaymakamlığına Mesut Coşkun atandı.

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Kahramanmaraş’ta 10 Kaymakam Değişti!
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