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Kahramanmaraş’ta 16 hatla toplu taşıma devam ediyor!

Büyükşehir Belediyesi’nin deprem dolayısıyla vatandaşlara sağladığı şehir içi ücretsiz toplu taşıma hizmetinden günlük 3 bin kişi faydalanıyor.

Kahramanmaraş’ta 16 hatla toplu taşıma devam ediyor!

Kahramanmaraş’ta 16 hatla toplu taşıma devam ediyor!

Büyükşehir Belediyesi’nin deprem dolayısıyla vatandaşlara sağladığı şehir içi ücretsiz toplu taşıma hizmetinden günlük 3 bin kişi faydalanıyor.

10 Mart 2023 Cuma 10:50

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bir yandan şehrin inşa ve ihyası noktasında çalışmalarını aralıksız sürdürürken bir yandan da vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için yoğun gayret gösteriyor.

Vatandaşların toplu taşıma ihtiyacının karşılanması noktasında 16 hatla ücretsiz olarak seferlerini sürdüren Büyükşehir, günlük toplamda 3 bin vatandaşın ulaşımını sağlıyor. Belediye otobüsleriyle sağlanan toplu taşıma hizmetiyle vatandaşlar; 15 Temmuz Millet Bahçesi, KSÜ Tıp Fakültesi, NFK Şehir Hastanesi, Kılavuzlu Park, Çocuk Hastanesi, Otogar, Doğukent, EXPO Alanı, KAFUM, 12 Şubat Stadyumu, Ulu Cami, Sanayi, Yörük Selim Hastanesi, Havaalanı, Karacasu Kampüsü gibi pek çok noktaya ücretsiz ulaşım sağlayabiliyor. Şehir içi ulaşımda ücretsiz hizmet veren toplu taşıma araçlarının güzergâh ve hareket saatlerine https://kahramanmaras.bel.tr/toplu-tasima-guzergah-ve-saatleri internet adresi ve KahramanKart mobil uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, toplu taşımaya ilişkin 0531 082 00 22 numaralı WhatsApp hattından bilgi alınabileceği belirtildi.

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Kahramanmaraş’ta 16 Hatla Toplu Taşıma Devam Ediyor!
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