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Kahramanmaraş’ta 25 bin nüfusa yetecek yeni su kaynağı bulundu

Göksun’un Değirmendere Mahallesi’nde tespit edilen yeni su kaynağında incelemelerde bulunan Başkan Güngör, “Yaklaşık 25 bin nüfusun ihtiyacını karşılayacak bir kaynak. Yapılan analizlerde de suyun kalitesi çok yüksek çıktı. İnşallah bu kaynağı ilk etapta Değirmendere Mahallemize ardından da Fındıklıkoyak, Kireç, Gölpınar ve Taşoluk mahallelerimize ulaştıracağız. Hayırlı olsun” dedi.

Kahramanmaraş’ta 25 bin nüfusa yetecek yeni su kaynağı bulundu

Kahramanmaraş’ta 25 bin nüfusa yetecek yeni su kaynağı bulundu

Göksun’un Değirmendere Mahallesi’nde tespit edilen yeni su kaynağında incelemelerde bulunan Başkan Güngör, “Yaklaşık 25 bin nüfusun ihtiyacını karşılayacak bir kaynak. Yapılan analizlerde de suyun kalitesi çok yüksek çıktı. İnşallah bu kaynağı ilk etapta Değirmendere Mahallemize ardından da Fındıklıkoyak, Kireç, Gölpınar ve Taşoluk mahallelerimize ulaştıracağız. Hayırlı olsun” dedi.

08 Haziran 2023 Perşembe 14:14

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, KASKİ ve DSİ iş birliğiyle Göksun’un Değirmendere Mahallesi’nde tespit edilen yeni su kaynağında incelemelerde bulundu. Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın ve KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak’ın da yer aldığı incelemelerde Başkan Güngör, bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin son bilgileri aldı.

5 Mahallenin İçmesuyu İhtiyacı Karşılanacak

Tespit edilen yeni kaynakla beraber toplamda 5 mahallenin uzun yıllar boyunca içmesuyu ihtiyacının karşılanacağını belirten Güngör, “KASKİ’miz, Devlet Su İşleri’nin de destekleriyle Değirmendere Mahallesi’nde yeni bir su kaynağı tespit etti. Yeni su kaynağımız saniyede 60 litrelik debiye sahip. Yapılan analizler sonucu yeni su kaynağımızın değerleri son derece olumlu çıktı. Yeniden ölçüm yapılacak. İnşallah değerlerin bu şekilde devam etmesiyle beraber öncelikle Değirmendere Mahallemizin, akabinde de Fındıklıkoyak, Kireç, Gölpınar ve Taşoluk mahallemizin içmesuyunu temin etmiş olacağız. Bu mahallelerimizde su ihtiyacı sondajla gideriliyor. Yeni kaynakla mahallelerimizin cazibesi artacak. Yaklaşık 25 bin nüfusa hitap eden bir kaynak. İnşallah elde ettiğimiz yeni kaynakla bu 5 mahallemizin içmesuyu ihtiyacını uzun yıllar boyunca karşılamış olacağız” ifadelerini kullandı.

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Kahramanmaraş’ta 25 Bin Nüfusa Yetecek Yeni Su Kaynağı Bulundu
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