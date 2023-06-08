Kahramanmaraş’ta 25 bin nüfusa yetecek yeni su kaynağı bulundu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, KASKİ ve DSİ iş birliğiyle Göksun’un Değirmendere Mahallesi’nde tespit edilen yeni su kaynağında incelemelerde bulundu. Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın ve KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak’ın da yer aldığı incelemelerde Başkan Güngör, bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin son bilgileri aldı.

5 Mahallenin İçmesuyu İhtiyacı Karşılanacak

Tespit edilen yeni kaynakla beraber toplamda 5 mahallenin uzun yıllar boyunca içmesuyu ihtiyacının karşılanacağını belirten Güngör, “KASKİ’miz, Devlet Su İşleri’nin de destekleriyle Değirmendere Mahallesi’nde yeni bir su kaynağı tespit etti. Yeni su kaynağımız saniyede 60 litrelik debiye sahip. Yapılan analizler sonucu yeni su kaynağımızın değerleri son derece olumlu çıktı. Yeniden ölçüm yapılacak. İnşallah değerlerin bu şekilde devam etmesiyle beraber öncelikle Değirmendere Mahallemizin, akabinde de Fındıklıkoyak, Kireç, Gölpınar ve Taşoluk mahallemizin içmesuyunu temin etmiş olacağız. Bu mahallelerimizde su ihtiyacı sondajla gideriliyor. Yeni kaynakla mahallelerimizin cazibesi artacak. Yaklaşık 25 bin nüfusa hitap eden bir kaynak. İnşallah elde ettiğimiz yeni kaynakla bu 5 mahallemizin içmesuyu ihtiyacını uzun yıllar boyunca karşılamış olacağız” ifadelerini kullandı.