Kahramanmaraş’ta 49 yıllık kaporta ustasından gençlere tavsiye!

500 metrekarelik iş yerinde 49 yıldır kaportacılık yapan 65 yaşındaki Mehmet Kadı Mehmetoğlu, bugüne kadar yüzlerce çırak ve kalfa yetiştirdi.

Bugün dahi ilk günkü gibi şevkle çalışan usta, sabahın ilk ışıklarıyla beraber işinin başına geçerek iki oğluyla beraber yönettikleri kaportacı atölyesinde 10'a yakın çalışanıyla hizmet veriyor.

Mesleğe yeni başlayan gençlere tavsiyelerde bulunan Mehmet Kadımehmetoğlu, “15 Ağustos 1974 tarihinde kaportacılığa başladım. O gün bugündür 49 yıldır kaportacılık yapmaktayım. Allah izin verirse 50 seneye kadar devam ondan sonrası yok. Bu zaman içerisinde nice yapılamaz denilen arabaları yaptık. Çok güzel işler yaparak, işler çıkartarak kendi adımızdan söz ettirdik. Bu meslekte unutulmayacak anılarımız oldu meslektaşlarıma ve gençlere özellikle şunları söylemek isterim, bu mesleğimizi hafife almayın, mesleğimiz gerçekten çok güzel bir meslek. Çok zevkli ve güzel bir meslek yeterki kaliteyi göz önünde bulundurun" dedi.