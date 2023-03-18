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Kahramanmaraş’ta 62 geçici iş yeri esnafa teslim edildi!

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3 farklı noktaya inşa edilen toplamda 62 prefabrik ve konteyner iş yerinin tahsisi için kura çekimi gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş’ta 62 geçici iş yeri esnafa teslim edildi!

Kahramanmaraş’ta 62 geçici iş yeri esnafa teslim edildi!

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3 farklı noktaya inşa edilen toplamda 62 prefabrik ve konteyner iş yerinin tahsisi için kura çekimi gerçekleştirildi.

18 Mart 2023 Cumartesi 13:16

Şehirde ticari hayatın canlandırılması, hayatın normale dönmesi ve esnafların faaliyetlerini sürdürmesi için Dulkadiroğlu ilçesinde 3 farklı noktaya inşa edilen toplamda 62 prefabrik ve konteyner iş yerinin tahsisi için kura çekimi yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen programda; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Rüstem Keleş’in yanı sıra Dulkadiroğlu Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya, esnaf odası başkanları ve depremde iş yerleri hasar alan esnaflar da yer aldı. Programın açılış konuşmasını yapan Genel Sekreter Dr. Rüstem Keleş, esnafların faaliyetlerini sürdürmesi ve mağduriyet yaşamamaları noktasında hayata geçirilen çalışmalar hakkında katılımcılara bilgiler aktardı. Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen kura çekimi ile 62 esnaf, geçici esnaf çarşısında iş yeri sahibi olmaya hak kazandı.

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Kahramanmaraş’ta 62 Geçici Iş Yeri Esnafa Teslim Edildi!
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