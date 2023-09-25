Kahramanmaraş’ta 65 kişi yakalandı!

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde yapılan denetimlerde uyuşturucu ticaretti yapan 18, ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 47 kişi olmak üzere 65 kişi gözaltına aldı.
Kahramanmaraş’ta polis ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 65 kişiyi gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde yapılan denetimlerde uyuşturucu ticaretti yapan 18, ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 47 kişi olmak üzere 65 kişi gözaltına aldı.