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Kahramanmaraş’ta 65 kişi yakalandı!

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 65 kişiyi gözaltına aldı.

Kahramanmaraş’ta 65 kişi yakalandı!

Kahramanmaraş’ta 65 kişi yakalandı!

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 65 kişiyi gözaltına aldı.

25 Eylül 2023 Pazartesi 16:01

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde yapılan denetimlerde uyuşturucu ticaretti yapan 18, ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 47 kişi olmak üzere 65 kişi gözaltına aldı.

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