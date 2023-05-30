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Kahramanmaraş’ta afetzedelere afet eğitimi!

Büyükşehir Belediyesi, depremzedeleri afetlere karşı bilinçlendirilmek için geçici barınma merkezlerinde eğitim seminerleri ve tatbikatlar düzenliyor.

Kahramanmaraş’ta afetzedelere afet eğitimi!

Kahramanmaraş’ta afetzedelere afet eğitimi!

Büyükşehir Belediyesi, depremzedeleri afetlere karşı bilinçlendirilmek için geçici barınma merkezlerinde eğitim seminerleri ve tatbikatlar düzenliyor.

30 Mayıs 2023 Salı 09:34

Şehrin tekrar ayağa kaldırılması noktasında tüm alanlarda çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, depremzedelere yönelik faaliyetlerine de devam ediyor. İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nca şehir genelinde geçici konaklama merkezlerinde depremzedelerin afetlere karşı bilinçlendirilmesi noktasında eğitim seminerleri ve tatbikatlar düzenleniyor. Uzman ekipler tarafından verilen eğitimlerle vatandaşlar özellikle yangın ve depremlere karşı bilinçlendiriliyor. Ayrıca, meydana gelebilecek olası yangınlara müdahale için geçici barınma merkezlerine yangın söndürme cihazı desteğinde bulunuluyor. İtfaiye Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, vatandaşların afetlere karşı bilinçlendirilmesi noktasında eğitim seminerlerinin şehir genelinde kesintisiz devam ettiği belirtildi.

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Kahramanmaraş’ta Afetzedelere Afet Eğitimi!
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