Kahramanmaraş’ta afetzedelere afet eğitimi!

Şehrin tekrar ayağa kaldırılması noktasında tüm alanlarda çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, depremzedelere yönelik faaliyetlerine de devam ediyor. İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nca şehir genelinde geçici konaklama merkezlerinde depremzedelerin afetlere karşı bilinçlendirilmesi noktasında eğitim seminerleri ve tatbikatlar düzenleniyor. Uzman ekipler tarafından verilen eğitimlerle vatandaşlar özellikle yangın ve depremlere karşı bilinçlendiriliyor. Ayrıca, meydana gelebilecek olası yangınlara müdahale için geçici barınma merkezlerine yangın söndürme cihazı desteğinde bulunuluyor. İtfaiye Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, vatandaşların afetlere karşı bilinçlendirilmesi noktasında eğitim seminerlerinin şehir genelinde kesintisiz devam ettiği belirtildi.