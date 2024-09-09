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Kahramanmaraş’ta Ak Parti ilçe başkanlıklarına yeni isimler atandı!

AK Parti Kahramanmaraş teşkilatında boşalan ilçe başkanlıklarına yeni atamalar gerçekleştirildi. Genel Merkez tarafından yapılan görevlendirmelerle, dört ilçede partiye yeni başkanlar kazandırıldı.

Kahramanmaraş’ta Ak Parti ilçe başkanlıklarına yeni isimler atandı!

Kahramanmaraş’ta Ak Parti ilçe başkanlıklarına yeni isimler atandı!

AK Parti Kahramanmaraş teşkilatında boşalan ilçe başkanlıklarına yeni atamalar gerçekleştirildi. Genel Merkez tarafından yapılan görevlendirmelerle, dört ilçede partiye yeni başkanlar kazandırıldı.

09 Eylül 2024 Pazartesi 19:21

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı’nın paylaştığı bilgilere göre, Nurhak İlçe Başkanlığına Günay Uysal, Göksun İlçe Başkanlığına Furkan Özdemir, Dulkadiroğlu İlçe Başkanlığına Ali Çam ve Onikişubat İlçe Başkanlığına Durdu Safa Kekeç atandı.

Yapılan atamaların ardından, teşkilatın yeni bir dinamizm kazanması ve ilçe başkanlarının bölgelerinde aktif çalışmalara öncülük etmeleri bekleniyor. Parti yönetimi, bu değişikliklerin Kahramanmaraş’taki siyasi atmosferi olumlu yönde etkileyeceğini vurguladı.

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Kahramanmaraş’ta Ak Parti Ilçe Başkanlıklarına Yeni Isimler Atandı!
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