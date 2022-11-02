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Kahramanmaraş’ta Ali Kayası Cam Teras’ın Temeli Atılıyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Ali Kayası Cam Teras projesinin 4 Kasım Cuma günü temeli atılacak. Başkan Güngör, “Ali Kayası bu projeyle birlikte ulusal ve uluslararası turizmde marka olacak. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Kahramanmaraş’ta Ali Kayası Cam Teras’ın Temeli Atılıyor

Kahramanmaraş’ta Ali Kayası Cam Teras’ın Temeli Atılıyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Ali Kayası Cam Teras projesinin 4 Kasım Cuma günü temeli atılacak. Başkan Güngör, “Ali Kayası bu projeyle birlikte ulusal ve uluslararası turizmde marka olacak. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

02 Kasım 2022 Çarşamba 15:09

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin turizm potansiyelini ve katma değerini artırmak için önemli turizm yatırımlarını bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. Şehrin önemli değerlerinden olan Ali Kayası, turizme açılıyor. Bölgeye ulaşım için Bulutoğlu Mahallesi’nden 18 kilometre yeni yol açan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de 500 metrekare cam teras, kafeterya ve restoran, yürüyüş yolları, sosyal alanlar ve otoparkı içeren projenin temelini atıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör yaptığı açıklamada, 4 Kasım Cuma günü saat 14.00’da gerçekleştirilecek Ali Kayası Cam Teras ve Turizm Tesisleri temel atma törenine tüm vatandaşları davet etti.

40 Milyon TL’lik Yatırım

Başkan Hayrettin Güngör, “Ali Kayası; tarihi arka planı, doğal güzellikleri, atmosferi ve manzarasıyla sadece şehrimizin değil bölgenin en önemli kanyonlarından bir tanesi. Bu güzel mekânı turizme kazandırmak için burada Cam Teras ve Turizm Tesisleri projemizi hayata geçiriyoruz. Sadece bu projemiz toplamda 40 Milyon TL’lik bir yatırım. Buraya cam terası, restoran ve kafeterya, yürüyüş yolları ve sosyal donatı alanları kazandırıyoruz. İnşallah 4 Kasım Cuma günü saat 14.00’da projemizin temelini atacağız. Ali Kayası, bu projeyle birlikte ulusal ve uluslararası turizmde marka olacak. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kaydetti.

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