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Kahramanmaraş’ta Araç Sahiplerine Müjde

Kahramanmaraş Er-Sel Bilişim Yönetim Kurulu Başkanı- YTC Akdeniz Bölge Bayisi Erhan Arıcı, benzin ve dizel araç için üretilen yakıt tasarruf cihazı sayesinde sürücülerin yakıt maliyetini yüzde 30’a kadar düşürdüklerini söyledi.

Kahramanmaraş’ta Araç Sahiplerine Müjde

Kahramanmaraş’ta Araç Sahiplerine Müjde

Kahramanmaraş Er-Sel Bilişim Yönetim Kurulu Başkanı- YTC Akdeniz Bölge Bayisi Erhan Arıcı, benzin ve dizel araç için üretilen yakıt tasarruf cihazı sayesinde sürücülerin yakıt maliyetini yüzde 30’a kadar düşürdüklerini söyledi.

18 Haziran 2022 Cumartesi 15:58
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Onikişubat İlçesi Selçuklu Mahallesi 58022 Sokak Sefa Apartmanı altında hizmet veren Kahramanmaraş Er-Sel Bilişim, Yakıt Tasarruf Cihazı (YTC) Akdeniz Bölge Bayiliğini aldı.

Yakıt tasarruf cihazının gerekli tüm testlerden geçerek uygulamaya sunulduğunu kaydeden Er-Sel Bilişim Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Arıcı, iddia edilen tasarrufun ve performans etkisinin gerçekleşmemesi durumunda koşulsuz şartsız iade işleminin yapıldığını söyledi.

Ürün hakkında montaj yetkili servisinde açıklama yapan Erhan Arıcı, “Yakıt Tasarruf Cihazı (YTC) araçlara monte edildikten sonra maksimumum 3. depoda yüzde 15 ile 30 arasında tasarruf sağladığı gözlemlendi. Bununla ilgili Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nden, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden, Ege Üniversitesi’nden ayrı ayrı test raporlarımız var. Bunun haricinde bağımsız çalışan Amerikan QA Bağımsız Araştırma Firması tarafından ürünümüzün uygunluk belgesi var. Bunların hepsi dışında bizim ücret iademiz var. Araçlara monte dildikten sonra tasarruf sağlamadığı takdirde, bütün kullanıcılarımıza biz bu garantiyi veriyoruz. Bu sistemi tüm araçlar kullanabilir LPG hariç. Ayrıca ağır tonajlı araçlarda kullanılabiliyor. Ekstra olarak yüzde 40 oranında performansı iyileştirdiği yine yapılan test raporlarında mevcut. Bilindiği üzere yakıt maliyetleri artığından dolayı sürücülerin bu anlamda ciddi bir karları olacak. Ekstra araçlarında performansı güçlendirilmiş olacak. Akdeniz Bölge Bayisi olarak tüm komşu illerimize de hizmet veriyoruz. Cihazımızın fiyatı ise, binek araçlar ve 5 bin cc motor hacimli araçlar için 1.800 TL artı montaj bedelimiz var. 5 bin cc üzerinde araçlar içinde yine 3 bin 200 TL cihaz bedelimiz ve montaj bedelimiz var. Araçlar bu sisteme geçtiklerinde 3. aydan itibaren kendisini amorti etmeye başlıyor yaptığı tasarruf sayesinde. Ayrıntılı bilgi almak isteyen müşterilerimiz 0 539 475 31 46 telefon hattından bizlere ulaşabilirler” dedi.

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Kahramanmaraş’ta Araç Sahiplerine Müjde
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