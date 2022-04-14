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Kahramanmaraş’ta arterler yenileniyor

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından, Av. Mehmet Ali Kısakürek Bulvarı’nda deforme olan bölgeler tespit edilerek bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor.

Kahramanmaraş’ta arterler yenileniyor

Kahramanmaraş’ta arterler yenileniyor

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından, Av. Mehmet Ali Kısakürek Bulvarı’nda deforme olan bölgeler tespit edilerek bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor.

14 Nisan 2022 Perşembe 18:34
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek için yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından çalışma gerçekleştirilen adreslerden bir tanesi de Av. Mehmet Ali Kısakürek Bulvarı oldu. Ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla bulvarın muhtelif yerlerindeki deforme olan alanlar tespit edilerek yenileme çalışması gerçekleştiriliyor. Gerçekleştirilen çalışmalarla trafikte meydana gelebilecek aksamaların önüne geçilerek yaya ve araç güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.

Trafikte Güvenlik ve Konfor Sağlanıyor

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Şehrin muhtelif yerlerinde ana arter, cadde, bulvar ve sokaklarda bakım ve onarım çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Ekiplerimizin çalışma gerçekleştirdiği adreslerden bir tanesi de Av. Mehmet Ali Kısakürek Bulvarı oldu. Ekiplerimiz tarafından bulvar üzerinde deforme olan bölgeler tespit edilerek bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Şehir genelinde ulaşım altyapımızı geliştirmek, trafikte güvenlik ve konforu sağlamak için çalışmalarımız aralıksız devam edecek” ifadelerine yer verildi.

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Kahramanmaraş’ta Arterler Yenileniyor
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