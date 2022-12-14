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Kahramanmaraş’ta balık bolluğu!

Kahramanmaraş’ta avlanma yasağının bitmesiyle balıkçı esnafında yoğunluk başladı.

Kahramanmaraş’ta balık bolluğu!

Kahramanmaraş’ta balık bolluğu!

Kahramanmaraş’ta avlanma yasağının bitmesiyle balıkçı esnafında yoğunluk başladı.

14 Aralık 2022 Çarşamba 13:45

Balık üretiminde önemli bir yere sahip olan Kahramanmaraş’ta balığın her türü vitrinlerde yerini almaya başladı.

Deniz ürünlerinin her türünün pazarlandığı kentte, ayrıca şehre özel alabalık ürünü en çok tercih edilen balıklar arasında yer alıyor.

Yaşanan yoğunluk hakkında açıklama yapan Kahramanmaraş Balıkçılar Odası Başkanı İbrahim Sarı, “Türkiye’nin birçok yerinde olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da alabalığın ve deniz ürünlerinin tüm çeşitlerini, çuprasını, levreğini, hamsisini tüm çeşitleri günlük taze bir şekilde bulabilirsiniz. Bununla ilgili Maraş’ta biliyorsunuz su potansiyeli çok zengin şehirler arasında. Alabalığın adeta bir başkenti olan Kahramanmaraş tüm deniz canlıları ve tatlı su çeşitlerini Kahramanmaraş’ta görebilirsiniz. Alabalık ve somun Kahramanmaraş’ın, onun dışındaki olanlar Akdeniz’den gelenler, Mercan’ı, çuprası, gümüşü Akdeniz’den gelen; Egeden gelenler istavrit, gümüş, levrek, çupra; Karadeniz’den hamsi, istavrit, gümüş, mezgit gibi türler yer almaktadır. Birçok şehrin balığı Kahramanmaraş’ta buluşuyor” dedi.

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Kahramanmaraş’ta Balık Bolluğu!
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