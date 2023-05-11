Kahramanmaraş’ta Basın Evi Gazetecilerin Hizmetine Sunuldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından, 6 Şubat depremlerinde iş yerleri yıkılan ve kullanılamayacak hale gelen basın mensupları için Milli İrade Meydanı’nda oluşturulan Basın Evi’nin açılışı gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanı ve AK Parti 28. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Prof. Dr. Vahit Kirişci ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör,Basın Evi’ni ziyaret ederek gazetecilerle bir araya geldi.

Kahramanmaraş’ın Tanıtımına Katkı Sağlayacak

Basın Evi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Kirişci, “6 Şubat depremi sonrası süreç içerisinde beliren bir takım ihtiyaçlar oluyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız da sağ olsun yerel basınımızın talebine sessiz kalmayarak bu mekânı hizmete açtı. Her biri 10 metrekarelik toplamda 29 bölümden oluşuyor. Sosyal donatıları ve müşterek kullanma alanlarıyla bu mekân, Kahramanmaraş’ın ihya ve inşası sürecinde önemli hizmet verecek. Kahramanmaraş’ımızda yapılan çalışmalar Kahramanmaraş’ta yaşayan kardeşlerimiz başta olmak üzere bütün ilgililere ve tüm Türkiye’ye bu mekândan duyurulacak. Böyle güzel bir mekâna sahip olmak, basın mensuplarımızın daha başarılı çalışmalara imza atmalarını sağlayacaktır. Büyükşehir Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu mekân Kahramanmaraş’ımızın tanıtımında güzel bir şekilde kullanılacaktır. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sermet Çuhadar da Basın Evi için Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

Tüm Sektörlerimizi Ayağa Kaldırıyoruz

Başkan Hayrettin Güngör, “Gelecek nesillerimize daha iyi bir şehir bırakmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Şehrimizin her alanda imar ve ıslahı için el birliğiyle bir çalışma yapılıyor. Tüm sektörlerimizi tekrar ayağa kaldırmak için hızlı bir çalışma yürütüyoruz. Esnaflarımızın faaliyetlerini sürdürmesi için şehrimize geçici çarşılar oluşturuyoruz. Depremde basınımız da ciddi yaralar aldı. İş yerleri yıkıldı, ekipmanları tahrip oldu. Biz bu kapsamda basınımıza da yeni mekânlar oluşturduk. Basın mensuplarımız kalıcı iş yerleri oluşturulana kadar faaliyetlerini Basın Evi’nden yürütme imkânı bulacak. Hayırlı olsun” diye konuştu.