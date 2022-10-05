Kahramanmaraş’ta biçerdöver operatörleri kontak kapattı!

Elbistan Ziraat Odası yönetim kurulu tarafından alınan kararla 1 dekar cin mısırı için 90 lira, danelik mısır için 100 lira fiyatlandırılmasını biçerdöver operatörleri kabul etmedi.

Artan maliyetler nedeniyle fiyatın yükseltilmesini talep eden operatörler, Esentepe Mahallesinde kontak kapattı.

Operatörlerin kontak kapatma eylemiyle birlikte Elbistan Ziraat Odası yönetimi, aldığı yeni kararla cin mısırı ve danelik mısır biçim ücretlerini 1 dekar için 115 lira olarak güncelledi.

Alınan yeni karar kapsamında biçerdöver operatörleri, bölgeden olaysız dağılarak iş başı yaptı.