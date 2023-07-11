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Kahramanmaraş’ta birbirinden eğlenceli gösteriler minikleri bekliyor!

Büyükşehir Belediyesi, 12 Temmuz Çarşamba günü Savunma Sanayi Konteyner Kent’te çocuklara yönelik tiyatro gösterisi ve Hacivat – Karagöz oyunu düzenleyecek. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinliğe tüm çocuklar davet edildi.

Kahramanmaraş’ta birbirinden eğlenceli gösteriler minikleri bekliyor!

Kahramanmaraş’ta birbirinden eğlenceli gösteriler minikleri bekliyor!

Büyükşehir Belediyesi, 12 Temmuz Çarşamba günü Savunma Sanayi Konteyner Kent’te çocuklara yönelik tiyatro gösterisi ve Hacivat – Karagöz oyunu düzenleyecek. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinliğe tüm çocuklar davet edildi.

11 Temmuz 2023 Salı 15:45

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bir yandan şehrin tekrar ayağa kaldırılması noktasında tüm alanlarda çalışmalarını sürdürürken bir yandan da özellikle çocukların deprem sonrası yaşayabileceği travmaları en aza indirmek ve sosyalleşmelerini sağlamak için çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Geçici konaklama merkezlerinde çocuklara eğlence ve oyun alanları oluşturan Büyükşehir, konteyner kentlerde tiyatro gösterisi ve çeşitli etkinlikleri de miniklerle buluşturuyor. Etkinlik takvimi kapsamında, 12 Temmuz Çarşamba günü EXPO 2023 alanındaki Savunma Sanayi Konteyner Kent’te çocuk tiyatrosu ve Hacivat – Karagöz gösterisi düzenlenecek. Saat 19.30’da başlayacak etkinlikte çocuklara sürpriz hediye dağıtımı da yapılacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, 12 Temmuz Çarşamba günü ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinliğe tüm çocukların davetli olduğu ve geçici barınma merkezlerinde çocuklara yönelik etkinliklerin devam edeceği belirtildi.

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Kahramanmaraş’ta Birbirinden Eğlenceli Gösteriler Minikleri Bekliyor!
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