Kahramanmaraş’ta çocuklar sporun gücüyle iyileşecek!

Şehirde altyapıdan su hizmetlerine, ulaşımdan üstyapıya, temizlikten ilaçlamaya tüm alanlarda çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, depremzedelere yönelik psiko-sosyal desteklerine de devam ediyor.

Özellikle çocuklarınafet sonrası yaşayabileceği travmaları en aza indirmek için çeşitli faaliyetler gerçekleştiren ve geçici barınma merkezlerine oyun alanları oluşturan Büyükşehir, Türkiye Oryantiring Federasyonu iş birliğiyle 15 Nisan Cumartesi günü Baykar Konteyner Kent ve Karacasu Konteyner Kent’te çocuk ve gençlere yönelik bir dizi etkinlik düzenleyecek. ‘Sporun İyileştirici Gücü ile İyileşinceye Kadar Desteğe Devam’ sloganıyla gerçekleştirilecek rehabilitasyon etkinliğinde çocuklar eğitsel ve sportif oyunlarla hem sosyalleşecek hem de doyasıya eğlenecek. Baykar ve Karacasu Konteyner Kentlerde gün boyu devam edecek etkinliklere tüm çocuklar davet edildi.