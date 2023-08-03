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Kahramanmaraş’ta çocuklara koro eğitimi!
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Kahramanmaraş’ta çocuklara koro eğitimi!

Büyükşehir Belediyesi’nin çocuk korosunda yeni dönem eğitimleri sürüyor.

Kahramanmaraş’ta çocuklara koro eğitimi!

Kahramanmaraş’ta çocuklara koro eğitimi!

Büyükşehir Belediyesi’nin çocuk korosunda yeni dönem eğitimleri sürüyor.

03 Ağustos 2023 Perşembe 15:13

Koro, aldıkları eğitimlerle çeşitli etkinliklerde dinleyici karşısına çıkarak birbirinden değerli eserleri müzikseverler için seslendirecek.

Şehrin imarı ve inşası noktasında tüm alanlarda faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri çerçevesinde de çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Türk müziğini araştırmak, öğretmek ve yaygınlaştırmak için Büyükşehir Belediyesi bünyesinde geçtiğimiz yıl kurulan Çocuk Korosu’nun yeni döneminde eğitimler sürüyor.

Türk Halk Müziği Sanatçısı Hatice Gökçeli tarafından çocuklara verilen eğitimlerin ardından koro, düzenlenecek çeşitli etkinliklerde dinleyici karşısına çıkarak birbirinden değerli eserleri müzikseverler için seslendirecek.

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Kahramanmaraş’ta çocuklara Koro Eğitimi!
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