Kahramanmaraş’ta dağcıların yeni rotası ok kayası oldu

Kahramanmaraş’ta KADAK ekibi, Onikişubat ilçesi sınırları içerisinde yer alan Ağbüdük Yaylası’ndaki Ok Kayası’na tırmandı.

Tarihi İpek Yolunun ve Baharat yolunun geçtiği bölgede deniz yıldızı ve mercan fosillerinin olduğu alana ulaşmak için tırmanan 25 kişilik ekip, 18 kilometrelik parkuru 5 saatte tamamladı.

İPEK YOLUNDA TARİHE YOLCULUK

Kahramanmaraş’ın tanıtımı ve yeni güzelliklerin ortaya çıkarılmasında etkin bir rol oynayan Kadak ekibi, bu hafta yine bir doğa harikası bölgeyi ortaya çıkarmak için sarp kayalıklara tırmandı.

Zeytun Köyünden başlayan bu tarihi yolculuk Okkayası mevkiinden Ağbüdük yaylası yakınlarına kadar sürdü.

Okkayası Kanyonun yukarısında yer alan içme suyu (doğal maden suyu) çeşmesine ulaşmayı hedefleyen Kadak ekibi zorlu ve muhteşem yürüyüşünü tamamlayıp zirvede bayrak açtılar.