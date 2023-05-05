Kahramanmaraş’ta Depremde Hayatını Kaybedenler Dualarla Anıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşları anmak için TOBB Fen Lisesi’nde düzenlenen programa katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, İl Müftüsü Mustafa Tekin, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen programda, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar dualarla yâd edildi. Anma programında konuşan Başkan Güngör, “Maalesef 6 Şubat’ta 2 büyük afet yaşadık. Üzüntülüyüz, acımız büyük. Yakınlarımızı, evlatlarımızı, sevdiklerimizi, çalışma arkadaşlarımızı, komşularımızı, akrabalarımızı kaybettik. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz, başımız sağ olsun” dedi.

Büyük Bir Dayanışma Örneği Sergiledik

Güngör, konuşmalarının devamında, “Depremin yol açtığı tahribatları onarmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Evlatlarımıza daha iyi bir şehir bırakmak en büyük gayemiz. Bu süreçte devletimizin ve milletimizin büyüklüğünü bir kez daha gördük. Ülke olarak hep birlikte büyük bir dayanışma örneği sergiledik. Bugün de depremde vefat eden vatandaşlarımızı anmak için düzenlenen mevlid programında bir araya geldik. Emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum” cümlelerini kaydetti.