Kahramanmaraş’ta Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Mevlit Okundu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilenmevlid-i şerif programına katıldı.

Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren Kahramanmaraş’ta olan ve çalışmaları koordine eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da yer aldığı programda, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar dualarla yad edildi.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyen Başkan Hayrettin Güngör, “Asrın felaketinde hayatını kaybeden hemşehrilerimiz için okutulan mevlid-i şerif programında kardeşlerimizi dualarla ve hayırla yad ettik. Hayatını kaybeden hemşehrilerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.