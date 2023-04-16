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Kahramanmaraş’ta Depremde Kayaların Zarar Verdiği Mahalle İçin Harekete Geçildi

Kahramanmaraş depremlerinde dağdan kopan kayaların zarar verdiği mahalle için harekete geçildi.

Kahramanmaraş’ta Depremde Kayaların Zarar Verdiği Mahalle İçin Harekete Geçildi

Kahramanmaraş’ta Depremde Kayaların Zarar Verdiği Mahalle İçin Harekete Geçildi

Kahramanmaraş depremlerinde dağdan kopan kayaların zarar verdiği mahalle için harekete geçildi.

16 Nisan 2023 Pazar 10:57

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle kopan kaya parçalarının zarar verdiği Şahinkayası Mahallesi'nde, kayaların yeniden yerleşim alanına düşmesini önlemek için tedbir alınıyor.

Mahalleye adını veren ve yerleşim birimine hakim tepede bulunan Şahinkayası'nda "Kale" adı verilen mevkiden ikinci depremin ardından kopan kaya parçaları, ev ve araçlara hasar verdi, çok sayıda da hayvan telef olmuştu.

Çalışmaların başladığı bölgede bayram sonrası çalışmaların hızlanacağı bildirildi.

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