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Kahramanmaraş’ta depremde zarar gören su hatları onarılıyor!

Büyükşehir Belediyesi, deprem sonrası altyapıda meydana gelen tahribatları onararak yerleşim yerlerinin içme suyu ihtiyacını karşılıyor.

Kahramanmaraş’ta depremde zarar gören su hatları onarılıyor!

Kahramanmaraş’ta depremde zarar gören su hatları onarılıyor!

Büyükşehir Belediyesi, deprem sonrası altyapıda meydana gelen tahribatları onararak yerleşim yerlerinin içme suyu ihtiyacını karşılıyor.

21 Şubat 2023 Salı 14:00

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen deprem sonrası içme suyu hatlarında meydana gelen tahribatları onarmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yoğun bir şekilde devam eden çalışmalar neticesinde yerleşim yerlerinin içme suyu ihtiyacı büyük ölçüde karşılanıyor. Bugün itibariyle şehir merkezinde yüzde 80, Türkoğlu’nda yüzde 100, Ekinözü ve Çağlayancerit’te yüzde 95, Afşin ve Andırın’da yüzde 90, Pazarcık’ta yüzde 80, Elbistan’da yüzde 70 ve Nurhak’ta yüzde 60 oranında içme suyu sağlanıyor. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, yoğun bir şekilde devam eden çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla yerleşim yerlerinin tamamının içme suyu ihtiyacının karşılanacağı belirtildi.

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