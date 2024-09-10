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Kahramanmaraş’ta Doğa Gezilerine Yeni Başvurular Başlıyor!

Büyükşehir Belediyesinin “Kadınlarla Baş Başa Doğa Gezileri” için yeni başvurular alınmaya başlıyor. 10 Eylül Salı (bugün), 15.00 – 16.00 saatleri arasında Büyükşehir Belediyesi internet adresinden çevrimiçi başvuru yapılabilecek.

Kahramanmaraş’ta Doğa Gezilerine Yeni Başvurular Başlıyor!

Kahramanmaraş’ta Doğa Gezilerine Yeni Başvurular Başlıyor!

Büyükşehir Belediyesinin “Kadınlarla Baş Başa Doğa Gezileri” için yeni başvurular alınmaya başlıyor. 10 Eylül Salı (bugün), 15.00 – 16.00 saatleri arasında Büyükşehir Belediyesi internet adresinden çevrimiçi başvuru yapılabilecek.

10 Eylül 2024 Salı 12:34

Başkan Fırat Görgel öncülüğünde toplumun farklı kesimlerine yönelik faaliyetlerini artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin örnek projelerinden “Kadınlarla Baş Başa Doğa Gezileri”, yeni katılımcılarıyla buluşacak.

Kadınlara; Ali Kayası’ndanYeşilgöz’e, Başkonuş Yaylası’ndan Menzelet’e şehrin doğa harikası mekânlarını görme imkânı sağlayan gezilere başvurular 10 Eylül Salı günü (bugün) 15.00 – 16.00 saatleri arasında Büyükşehir Belediyesinin internet adresinden yapılabilecek. Birbirinden güzel mekânların ziyaret edileceği gezilerde kadınlar, doğayla bütünleşirken bir yandan da moral ve motivasyonları artıracak ve sosyalleşme imkânı da bulacak.

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Kahramanmaraş’ta Doğa Gezilerine Yeni Başvurular Başlıyor!
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