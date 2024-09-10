Kahramanmaraş’ta Doğa Gezilerine Yeni Başvurular Başlıyor!

Başkan Fırat Görgel öncülüğünde toplumun farklı kesimlerine yönelik faaliyetlerini artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin örnek projelerinden “Kadınlarla Baş Başa Doğa Gezileri”, yeni katılımcılarıyla buluşacak.

Kadınlara; Ali Kayası’ndanYeşilgöz’e, Başkonuş Yaylası’ndan Menzelet’e şehrin doğa harikası mekânlarını görme imkânı sağlayan gezilere başvurular 10 Eylül Salı günü (bugün) 15.00 – 16.00 saatleri arasında Büyükşehir Belediyesinin internet adresinden yapılabilecek. Birbirinden güzel mekânların ziyaret edileceği gezilerde kadınlar, doğayla bütünleşirken bir yandan da moral ve motivasyonları artıracak ve sosyalleşme imkânı da bulacak.