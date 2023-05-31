Kahramanmaraş’ta ‘Doğa Yürüyüşleri’ kaldığı yerden devam ediyor

Şehrin imar ve iskânı noktasında altyapıdan ulaşıma, üstyapıdan temizliğe tüm alanlarda çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, deprem sonrası hayatın normale dönmesi için de faaliyetlerine devam ediyor.

Deprem öncesi her hafta rutin olarak düzenlenen ‘Doğa Yürüyüşleri’ tekrar başlıyor. Doğaseverleri buluşturacak etkinliğin ilk rotası, şehrin en önemli doğa güzelliklerinden Ali Kayası olacak. 4 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek etkinlikte katılımcılar, saat 07.30’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi ve Büyükşehir Belediyesi önünden hareket edecek. Sınırlı sayıda katılımcının yer alacağı yürüyüş programına başvurular 1 Haziran Perşembe günü saat 10.00 itibariyle Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinden yapılabilecek. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, yürüyüş etkinliğine ve başvurulara ilişkin detaylı bilgiye 0553 041 53 53 numaralı WhatsApp danışma hattından ulaşılabileceği belirtildi.