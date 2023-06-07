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Kahramanmaraş’ta Doğa Yürüyüşleri’nin Bu Haftaki Rotası Andırın Se Yaylası

Büyükşehir’in Doğa Yürüyüşleri’nin bu haftaki rotası Andırın Se Yaylası olacak. 11 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek yürüyüşe başvurular, 8 Haziran Perşembe günü saat 10.00 itibariyle Büyükşehir’in internet adresinden yapılabilecek.

Kahramanmaraş’ta Doğa Yürüyüşleri’nin Bu Haftaki Rotası Andırın Se Yaylası

Kahramanmaraş’ta Doğa Yürüyüşleri’nin Bu Haftaki Rotası Andırın Se Yaylası

Büyükşehir’in Doğa Yürüyüşleri’nin bu haftaki rotası Andırın Se Yaylası olacak. 11 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek yürüyüşe başvurular, 8 Haziran Perşembe günü saat 10.00 itibariyle Büyükşehir’in internet adresinden yapılabilecek.

07 Haziran 2023 Çarşamba 17:57

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, deprem öncesi rutin olarak düzenlediği Doğa Yürüyüşleri etkinliğini deprem sonrasında da vatandaşlarla buluşturmayı sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta ilk olarak şehrin doğal güzelliklerinden Ali Kayası’nda gerçekleştirilen Doğa Yürüyüşleri’nin bu haftaki rotası Andırın Se Yaylası olacak.

11 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek yürüyüşte doğaseverler hem spor yapacak hem de doğanın ve eşsiz manzaranın tadını çıkaracak. Sınırlı sayıda katılımcının yer alacağı etkinliğe başvurular 8 Haziran Perşembe günü saat 10.00 itibariyle Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinden (https://kahramanmaras.bel.tr) yapılabilecek.

Programa ve başvurulara ilişkin detaylı bilgiye 0553 041 53 53 numaralı WhatsApp danışma hattından ulaşılabiliyor.

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Kahramanmaraş’ta Doğa Yürüyüşleri’nin Bu Haftaki Rotası Andırın Se Yaylası
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