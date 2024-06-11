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Kahramanmaraş’ta Dulkadiroğlu kurban pazarında çorba ikramı!

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde geçici olarak kurulan kurban satış noktasında, kurban satıcılarına ve vatandaşlara çorba ikramında bulundu. Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, ikramın Kurban Bayramı’nın birinci gününe kadar her gün yapılacağını bildirdi.

Kahramanmaraş’ta Dulkadiroğlu kurban pazarında çorba ikramı!

Kahramanmaraş’ta Dulkadiroğlu kurban pazarında çorba ikramı!

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde geçici olarak kurulan kurban satış noktasında, kurban satıcılarına ve vatandaşlara çorba ikramında bulundu. Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, ikramın Kurban Bayramı’nın birinci gününe kadar her gün yapılacağını bildirdi.

11 Haziran 2024 Salı 10:44

Dulkadiroğlu Belediyesi geçici kurban satış noktası faaliyetlerine başladı. Satış alanı içerisinde gerekli altyapı çalışmalarını tamamlayan Dulkadiroğlu Belediyesi, kurban satıcıları ve vatandaşlar için ikram hazırladı.

Kurban satış noktasında her gün çorba ikramı olacağını dile getiren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, kurban ibadetinin en güzel şekilde yerine getirilmesi adına ne gerekiyorsa yapacaklarının altını çizdi.

Başkan Akpınar, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Belediyemiz her zaman olduğu gibi bu bayramda halkımızın yanında olmaya devam ediyor. Kurban satış noktasında, hem satıcılarımızın hem de vatandaşlarımızın rahat bir ortamda alışveriş yapabilmeleri için gerekli tüm önlemleri almış bulunmaktayız. Bu kapsamda, bayram gününe kadar her sabah satış noktasında çorba ikramında bulunacağız. Amacımız, hem satıcılarımızın hem de vatandaşlarımızın güne sıcak bir başlangıç yapmalarını sağlamak ve bayramın manevi havasını hep birlikte paylaşmaktır. Tüm halkımızın Kurban Bayramı’nı şimdiden tebrik ediyor, sağlık, huzur ve bereket dolu bir bayram geçirmelerini diliyorum."

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Kahramanmaraş’ta Dulkadiroğlu Kurban Pazarında çorba Ikramı!
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