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Kahramanmaraş’ta Ebrar Sitesi’nin deprem müzesi olmasını istemiyorlar!

Kahramanmaraş’ta bin 400 kişinin ölümüne neden olan Ebrar Sitesi alanında basın açıklaması yapıldı.

Kahramanmaraş’ta Ebrar Sitesi’nin deprem müzesi olmasını istemiyorlar!

Kahramanmaraş’ta Ebrar Sitesi’nin deprem müzesi olmasını istemiyorlar!

Kahramanmaraş’ta bin 400 kişinin ölümüne neden olan Ebrar Sitesi alanında basın açıklaması yapıldı.

24 Eylül 2023 Pazar 17:33

6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerde bin 400 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi’nin olduğu bölgede basın açıklaması yapan afetzedeler, burasının dere yatağı olduğunu ifade eden bilirkişi raporunun bulunarak mahkeme dosyasına girdirilmesini talep ettiler. Ayrıca bölgeye deprem müzesi yapılması istemediklerini söyleyen afetzedeler, her gelip geçtikçe acılarımızın tazelenmesini istemiyoruz. Burası patlıcan ve marul bahçesiydi, neden imara açıldı ve çok katlı binalar yapıldı? Burayı yapan müteahhit Tevfik Tepebaşı’nın halen hayatta olduğunu ve tutuklanmadığını söylediler.

DEPREMDE BİZE EL ATMAYANLARA BİR ŞEY DEMİYORUZ ÇÜNKÜ YIKIM ÇOK BÜYÜKTÜ AMA BURALARA İMAR İZNİ VERENLERDEN HESAP VERİLMESİNİ İSTİYORUZ.

6 şubat tarihli depremlerde ilk günlerde kendilerine yardım edilmediğini ancak bunun için hiçbir yetkiliye kızmadıklarını çünkü yıkımın büyük olduğunu ancak öncesinde buralara imar izni verenlerin yargılanması gerektiğini ifade eden afetzedeler, sorumlulardan hesap soruluncaya kadar her ay burada toplanacaklarını sözlerine eklediler.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde yaklaşık bin 400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi’ndeki apartmanların yıkılma nedenini inceleyen bilirkişi raporunda, enkazın hızla kaldırılması sebebiyle kritik tespitlerin yapılamadığı belirtildi. Raporda, sitede yıkılan binaların enkazının hızla kaldırılmış olması nedeniyle kolonların ve taşıyıcı sistemlerin kesilip kesilmediğine dair tespit yapılamadığı belirtildi.

SAĞLAM DENİLEN BİNA, İLK SANİYEDE YIKILDI

2020’de binaların dayanıksız olduğu söylenmişti.

Ebrar Sitesi, 22 bloktan oluşuyordu. AFAD’ın 2020’de Kahramanmaraş için hazırladığı raporda, Ebrar Sitesi’nin de bulunduğu bölgedeki zemin sıvılaşmasına dikkat çekmiş ve olası bir depremde binaların dayanıksız olduğu için yıkılacağını belirtmişti. Sadece 3 yıl sonra meydana gelen depremlerde Ebrar Sitesi içindeki çok sayıda apartman yıkıldı ve bin 400’e yakın yurttaş hayatını kaybetti.

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Kahramanmaraş’ta Ebrar Sitesi’nin Deprem Müzesi Olmasını Istemiyorlar!
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