Kahramanmaraş’ta edebiyat yolunu 6 milyon sürücü kullandı

Kahramanmaraş Kayseri-Göksun karayolunda 4,6 milyar liraya mal olan Edebiyat Yolu üzerinde, gidiş-geliş ayrı olmak üzere toplam 16 bin 316 metre uzunluğunda 11 çift tüp tünel yer alıyor.

Bunun yanında 570 metre uzunluğunda 2 viyadük, 145 metre uzunluğunda 3 köprü ve 734 metre uzunluğunda 6 köprülü kavşak yer alıyor.

Kahramanmaraş-Kayseri karayolu üzerindeki yapımı tamamlanmasıyla hizmete açılan tünellere, her geçen gün rağbet daha da artıyor. Andırın istikametine giden araçlar hariç, Ankara, Kayseri yolunu tercih eden tüm sürücüler tünellerin olduğu bölgeyi tercih ediyorlar. 25 kilometre kısalan Göksun yolu, hem sürücüye zamandan ve hem de yakıttan tasarruf sağlarken, kaza riski yüzde 80 azaldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü, 11 tünelden açılış gününden bugüne kadar yaklaşık 6 milyon aracın geçtiğini bildirdi.