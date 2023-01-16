Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Türk Halk Müziği ve Çocuk Korosu Başvuruları Başladı!
Türk Halk Müziği ve Çocuk...
Canan Olpak Koç Söyleşisi İleri Bir Tarihe Ertelendi
Canan Olpak Koç Söyleşisi İleri...
Tongar, Ebeveynlere Çocuk Eğitimini Anlattı
Tongar, Ebeveynlere Çocuk Eğitimini Anlattı
Yılın Kadın Yazarı Koç, Berdücesi Söyleşileri’nin Konuğu Olacak
Yılın Kadın Yazarı Koç, Berdücesi...
Her Aşk Biraz Komiktir’de Kahkaha Tufanı
Her Aşk Biraz Komiktir’de Kahkaha...

Kahramanmaraş’ta edebiyat yolunu 6 milyon sürücü kullandı

Kahramanmaraş’ta 7 Kasım 2020 tarihinde hizmete açılan Edebiyat Yolu’nu şu ana kadar 6 milyon sürücü kullandı.

Kahramanmaraş’ta edebiyat yolunu 6 milyon sürücü kullandı

Kahramanmaraş’ta edebiyat yolunu 6 milyon sürücü kullandı

Kahramanmaraş’ta 7 Kasım 2020 tarihinde hizmete açılan Edebiyat Yolu’nu şu ana kadar 6 milyon sürücü kullandı.

16 Ocak 2023 Pazartesi 15:16

Kahramanmaraş Kayseri-Göksun karayolunda 4,6 milyar liraya mal olan Edebiyat Yolu üzerinde, gidiş-geliş ayrı olmak üzere toplam 16 bin 316 metre uzunluğunda 11 çift tüp tünel yer alıyor.

Bunun yanında 570 metre uzunluğunda 2 viyadük, 145 metre uzunluğunda 3 köprü ve 734 metre uzunluğunda 6 köprülü kavşak yer alıyor.

Kahramanmaraş-Kayseri karayolu üzerindeki yapımı tamamlanmasıyla hizmete açılan tünellere, her geçen gün rağbet daha da artıyor. Andırın istikametine giden araçlar hariç, Ankara, Kayseri yolunu tercih eden tüm sürücüler tünellerin olduğu bölgeyi tercih ediyorlar. 25 kilometre kısalan Göksun yolu, hem sürücüye zamandan ve hem de yakıttan tasarruf sağlarken, kaza riski yüzde 80 azaldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü, 11 tünelden açılış gününden bugüne kadar yaklaşık 6 milyon aracın geçtiğini bildirdi.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Edebiyat Yolunu 6 Milyon Sürücü Kullandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dulkadiroğlu Belediyesi Restorasyon Projeleriyle Tarihini Yeniden Canlandırıyor
Dulkadiroğlu Belediyesi Restorasyon Projeleriyle Tarihini Yeniden Canlandırıyor
Türk Halk Müziği ve Çocuk Korosu Başvuruları Başladı!
Türk Halk Müziği ve Çocuk Korosu Başvuruları Başladı!
Canan Olpak Koç Söyleşisi İleri Bir Tarihe Ertelendi
Canan Olpak Koç Söyleşisi İleri Bir Tarihe Ertelendi
Kahramanmaraş'ta kopan yüksek gerilim hattı korkuttu
Kahramanmaraş'ta kopan yüksek gerilim hattı korkuttu
Gazeteci Erdal Kır’ın Acı Günü
Gazeteci Erdal Kır’ın Acı Günü

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber