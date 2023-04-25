Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Büyükşehir Nurhak’ta Konteyner Kentin Alt ve Üstyapısını Tamamlıyor
Büyükşehir Nurhak’ta Konteyner Kentin Alt...
Elbistan’da Geçici Barınma Merkezinde Çalışmalar Sürüyor!
Elbistan’da Geçici Barınma Merkezinde Çalışmalar...
Başkan Güngör, Erbakan ile iftarda bir araya geldi
Başkan Güngör, Erbakan ile iftarda...
Büyükşehir’den Karacasu 5. Etapta Asfalt Çalışması
Büyükşehir’den Karacasu 5. Etapta Asfalt...
Başkan Güngör ve Bakan Soylu, Vatandaşlarla İftar Yaptı
Başkan Güngör ve Bakan Soylu,...

Kahramanmaraş’ta eğitime kapalı okullar açıldı!

Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, bugün itibariyle eğitim ve öğretime tekrar başlayan okulları temsilen Onikişubat Süleyman Demirel İlkokulu ile Zekeriya Tanrıverdi İmam Hatip Ortaokulu’nda öğretmen ve öğrenciler ile bir araya geldi.

Kahramanmaraş’ta eğitime kapalı okullar açıldı!

Kahramanmaraş’ta eğitime kapalı okullar açıldı!

Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, bugün itibariyle eğitim ve öğretime tekrar başlayan okulları temsilen Onikişubat Süleyman Demirel İlkokulu ile Zekeriya Tanrıverdi İmam Hatip Ortaokulu’nda öğretmen ve öğrenciler ile bir araya geldi.

25 Nisan 2023 Salı 09:51

İlk olarak Onikişubat Süleyman Demirel İlkokulu’nu ziyaret eden İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, burada öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada eğitim ve öğretimin başlamasının hayatın normalleşmesi adına büyük bir adım olduğunu kaydederek, “78 gün aradan sonra tekrar okullarınıza ve öğretmenlerinize kavuşmanızdan dolayı mutlu olmanıza şahit olmak, bizleri de çok mutlu etti. Çocuklar burası 7 güzel adamın şehri. Biz 7 güzel adamı daha fazla biliyoruz ama bildiğimiz ve bilmediğimiz daha nice güzel insanlar çıkmış bu memleketten. Sizin içinizden de güzel ahlâklı, karakterli ve erdemli çocuklar yetişeceğine inanıyorum. Ve size emek veren öğretmenleriniz, anneleriniz ve babalarınız olarak bizler de ileride ‘İşte bu benim evladım, işte bu benim öğrencim. Onunla gurur duyuyorum.’ diyebilmeyi hayâl ediyoruz. Siz bunlara adaysınız ve biz de sizleri en iyi şekilde yetiştirmenin gayreti içinde olacağız.” diye konuştu.

Bazı öğretmenlerin deprem bölgesinde ilk haftalardan itibaren büyük bir fedakârlık içerisinde görev yaptıklarını belirten İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, “Onların her birine sizlerin huzurunuzda gönülden teşekkür ediyorum. Aranızda sırasında göremeyeceğiniz arkadaşlarınız, okulunda artık derslerine giremeyecek olan öğretmenleriniz olacak. Allah hepsine rahmet eylesin, mekânları cennet olsun inşallah. Sizlerin yapacağınız şey, onlara buradan en güzel duaları iletmek ve derslerinize sıkı sıkıya çalışmaktır. Hepinize hayırlı dersler diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının akabinde öğrencileri sınıflarında ziyaret eden İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, öğretmenler ile de bir araya gelerek iyi dersler diledi.

İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Onikişubat Süleyman Demirel İlkokulu’ndaki programın ardından Zekeriya Tanrıverdi İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyaret etti. Öğretmenler ve öğrenciler ile bir araya gelen İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, burada yaptığı açıklamada bugün itibariyle üçüncü kademedeki okulları açtıklarını ifade ederek, “İlk kademede 27 Mart'ta Ekinözü ve Andırın ilçelerimizi, ikinci kademede ise 10 Nisan’da 9 ilçemizden de okullarımızı dâhil etmek suretiyle 444 tane okulumuzu eğitim ve öğretime açmış olduk. Bugün yani 24 Nisan tarihi itibariyle de üçüncü kademede 459 tane daha okulumuzu eğitim ve öğretime açtık. İlimizde bin 100 civarında okul olduğunu düşündüğümüzde 900 civarında okulumuzu eğitim ve öğretime açmış olduk. Kalan diğer okullarımızı da açamamış olmamızın sebebi bu kurumlarımızda hem il dışından gelen sağlık, emniyet ve incelemeci araştırmacı kamu görevlilerinin olması, hem de kurum içinde kalan vatandaşlarımızın olmasıdır.” dedi.

Mağduriyet yaratmamak için açılamayan okullardaki öğrencileri eşleştirme yaptıkları diğer okullarda eğitime başlattıklarını kaydeden İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, son olarak şunları ifade etti: “Ben kalan eğitim süresinin öğrencilerimize, öğretmenlerimize, bu değerli şehre, milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca asrın felaketi olan depremlerde hayatını kaybeden 2 bin 400 civarında öğrencimize ve 205 personel ve öğretmenimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralı olan vatandaşlarımıza ise Rabbim'den sabır ve şifalar diliyorum. Rabbim bizlere güç ve kuvvet versin diyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Eğitime Kapalı Okullar Açıldı!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SANKO’dan Bilinçli Anneler, Sağlıklı Yarınlar Projesi
SANKO’dan Bilinçli Anneler, Sağlıklı Yarınlar Projesi
KSÜ Ailesi Geleneksel Bayramlaşma Töreni İle Bir Araya Geldi
KSÜ Ailesi Geleneksel Bayramlaşma Töreni İle Bir Araya Geldi
Kahramanmaraş’ta geçici barınma merkezlerinde ilaçla çalışması!
Kahramanmaraş’ta geçici barınma merkezlerinde ilaçla çalışması!
Başkan Güngör; “Tüm sektörlerimizi ayağa kaldırıyoruz”
Başkan Güngör; “Tüm sektörlerimizi ayağa kaldırıyoruz”
Dulkadiroğlu’nda temizlik ve tadilat çalışmaları devam ediyor
Dulkadiroğlu’nda temizlik ve tadilat çalışmaları devam ediyor

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber