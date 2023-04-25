Kahramanmaraş’ta eğitime kapalı okullar açıldı!

İlk olarak Onikişubat Süleyman Demirel İlkokulu’nu ziyaret eden İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, burada öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada eğitim ve öğretimin başlamasının hayatın normalleşmesi adına büyük bir adım olduğunu kaydederek, “78 gün aradan sonra tekrar okullarınıza ve öğretmenlerinize kavuşmanızdan dolayı mutlu olmanıza şahit olmak, bizleri de çok mutlu etti. Çocuklar burası 7 güzel adamın şehri. Biz 7 güzel adamı daha fazla biliyoruz ama bildiğimiz ve bilmediğimiz daha nice güzel insanlar çıkmış bu memleketten. Sizin içinizden de güzel ahlâklı, karakterli ve erdemli çocuklar yetişeceğine inanıyorum. Ve size emek veren öğretmenleriniz, anneleriniz ve babalarınız olarak bizler de ileride ‘İşte bu benim evladım, işte bu benim öğrencim. Onunla gurur duyuyorum.’ diyebilmeyi hayâl ediyoruz. Siz bunlara adaysınız ve biz de sizleri en iyi şekilde yetiştirmenin gayreti içinde olacağız.” diye konuştu.

Bazı öğretmenlerin deprem bölgesinde ilk haftalardan itibaren büyük bir fedakârlık içerisinde görev yaptıklarını belirten İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, “Onların her birine sizlerin huzurunuzda gönülden teşekkür ediyorum. Aranızda sırasında göremeyeceğiniz arkadaşlarınız, okulunda artık derslerine giremeyecek olan öğretmenleriniz olacak. Allah hepsine rahmet eylesin, mekânları cennet olsun inşallah. Sizlerin yapacağınız şey, onlara buradan en güzel duaları iletmek ve derslerinize sıkı sıkıya çalışmaktır. Hepinize hayırlı dersler diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının akabinde öğrencileri sınıflarında ziyaret eden İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, öğretmenler ile de bir araya gelerek iyi dersler diledi.

İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Onikişubat Süleyman Demirel İlkokulu’ndaki programın ardından Zekeriya Tanrıverdi İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyaret etti. Öğretmenler ve öğrenciler ile bir araya gelen İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, burada yaptığı açıklamada bugün itibariyle üçüncü kademedeki okulları açtıklarını ifade ederek, “İlk kademede 27 Mart'ta Ekinözü ve Andırın ilçelerimizi, ikinci kademede ise 10 Nisan’da 9 ilçemizden de okullarımızı dâhil etmek suretiyle 444 tane okulumuzu eğitim ve öğretime açmış olduk. Bugün yani 24 Nisan tarihi itibariyle de üçüncü kademede 459 tane daha okulumuzu eğitim ve öğretime açtık. İlimizde bin 100 civarında okul olduğunu düşündüğümüzde 900 civarında okulumuzu eğitim ve öğretime açmış olduk. Kalan diğer okullarımızı da açamamış olmamızın sebebi bu kurumlarımızda hem il dışından gelen sağlık, emniyet ve incelemeci araştırmacı kamu görevlilerinin olması, hem de kurum içinde kalan vatandaşlarımızın olmasıdır.” dedi.

Mağduriyet yaratmamak için açılamayan okullardaki öğrencileri eşleştirme yaptıkları diğer okullarda eğitime başlattıklarını kaydeden İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, son olarak şunları ifade etti: “Ben kalan eğitim süresinin öğrencilerimize, öğretmenlerimize, bu değerli şehre, milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca asrın felaketi olan depremlerde hayatını kaybeden 2 bin 400 civarında öğrencimize ve 205 personel ve öğretmenimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralı olan vatandaşlarımıza ise Rabbim'den sabır ve şifalar diliyorum. Rabbim bizlere güç ve kuvvet versin diyorum.”